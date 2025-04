XRP Kurs Prognose: Krypto-Analyst sieht Ripple-Währung kurz vor der 5-Dollar-Explosion

Die Zeichen des Marktes scheinen sich in den bullishen Bereich verschoben zu haben - zumindest für den XRP-Token. Das behauptet ein Krypto-Analyst, der einen Blick auf den Chart der jüngsten Vergangenheit geworfen hat und dabei bullishe Vorzeichen gefunden haben will. Die kommende Kursexplosion könnte seiner Einschätzung dafür sorgen, dass der XRP-Preis in den kommenden Tagen und Wochen schnell auf ein hohes Niveau ansteigt.

Wir werfen in unserer News einen Blick auf die XRP Prognose des Krypto-Experten und verraten, wie hoch der XRP-Kurs seiner Einschätzung nach steigen wird.

5 US-Dollar und mehr: Wie realistisch ist eine Kursexplosion für die Ripple-Währung?

Der Account "World Of Charts" veröffentlicht regelmäßig auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) Analysen zu aktuellen Kursen der Krypto-Welt. Bereits gestern warf er einen Blick auf die aktuellen Geschehnisse rund um XRP und veröffentlichte einen Tweet mit einer entsprechenden Prognose. In diesem Tweet ging er unter anderem darauf ein, dass sich XRP nach einer 4x-Rallye von November 2024 bis zum Januar 2025 jetzt in einer langen Konsolidierungsphase befunden hatte, aus der der Kurs weder in die eine noch in die andere Richtung ausbrechen konnte.

Dies dürfte sich jedoch innerhalb der nächsten Tage ändern, denn der Einschätzung des Krypto-Experten nach zu urteilen wird bereits im kommenden Mai eine starke Kursveränderung eintreten. Dann könnte der Ausbruch aus der aktuellen Konsolidierungsphase zu einem Kursanstieg von bis zu 5 US-Dollar (und sogar darüber hinaus) bereits in den kommenden Tagen ansetzen.

Nachdem er bereits gestern diese XRP Prognose veröffentlicht hatte, sah er sich in einem weiteren Tweet, den er im Laufe des heutigen Tages veröffentlichte, bestätigt: Das Handelsvolumen ist in den letzten 24 Stunden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels um über 80 Prozent gestiegen, während der XRP Kurs selbst auf ein Preisniveau von 2,32 US-Dollar geklettert ist. Dies entspricht einem Kursgewinn von 4,07 Prozent in den letzten 24 Stunden, was als positives Zeichen für Anleger gewertet werden kann. Sollte der Hype also anhalten und das Marktsentiment weiterhin im bullishen Bereich bleiben, könnte eine Verdoppelung des aktuellen Preises innerhalb der kommenden Wochen realistisch sein.

Allerdings ist es gerade für Krypto-Trader, die nicht viel Zeit in den Communitys oder den sozialen Medien verbringen können, immer schwierig, das Sentiment am Markt richtig einzuschätzen und die eigene Strategie entsprechend anzupassen. Gerade deshalb setzen immer mehr Investoren auf die Hilfe von KI-Agenten wie Mind of Pepe, die bei dieser Arbeit unterstützend zur Seite stehen.

Neuer KI-Agent setzt auf autonome Analysen und Konzepte

Aktuell befindet sich Mind of Pepe beziehungsweise dessen nativer MIND-Token im Vorverkauf und konnte bereits beachtliche Erfolge erzielen. So stieg das gesammelte Kapital innerhalb der letzten Stunden auf über 8,4 Millionen US-Dollar. Dabei dürfte das Projekt deshalb in den Mittelpunkt vieler Investoren rücken, weil der KI-Agent einerseits Daten in Echtzeit sammeln und analysieren kann, um mit diesen Informationen dann Strategien zu entwickeln.

Andererseits klinkt sich Mind of Pepe auch vollkommen autonom in verschiedene Communitys ein, überprüft die sozialen Medien oder Chaträume nach neuen Informationen und kann sogar im Web3-Bereich mit einer Blockchain-Integration punkten.

Ein weiterer Grund für den großen Erfolg des MIND-Tokens dürfte der aktuelle Kaufpreis sein, der bei 0,00037465 US-Dollar liegt: Innerhalb der nächsten 36 Stunden wird dieser bereits das nächste Niveau erreichen und dann vorwiegend frühzeitige Anleger dafür belohnen, dass sie vor dem Preisanstieg investiert haben.

Außerdem gibt es ein erstes Staking-Programm für Presale-Käufer: Wer noch heute den MIND-Token erwirbt, kann ihn nämlich direkt dort festsetzen und erhält dafür eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 269 Prozent. Anleger sollten allerdings darauf achten, dass die MIND-Token im Staking-Pool erst eine Woche nach dem Coin Launch wieder freigegeben werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.