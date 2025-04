WELDON SPRING, MO / ACCESS Newswire / 28. April 2025 / Finnovant Inc., ein wegweisendes Fintech-Unternehmen, das auf Mobiltechnologie und biometrische Authentifizierungslösungen spezialisiert ist, meldet mit Stolz, dass sein revolutionäres Blockchain-Telefon Phenix X in Nigeria erfolgreich die begehrte 4G-Typgenehmigungszertifizierung erhalten hat. Dieser bedeutende Meilenstein gewährleistet eine nahtlose Kompatibilität mit mobilen Netzwerken in ganz Nigeria und ebnet den Weg für die Markteinführung auf anderen Märkten in ganz Afrika, Südostasien und Südamerika. Das BioFi-Team freut sich über diesen Meilenstein und bereitet sich im Anschluss an die Genehmigungen der Nigerian Communications Commissions (NCC) auf die bevorstehende Einführung auf dem nigerianischen Markt vor.

Das Phenix X steht bereit, um die Nutzererfahrungen in Nigeria und auf anderen Märkten zu revolutionieren und bietet fortschrittliche Sicherheit, eine tiefe Blockchain-Integration, immersive Schulungsmöglichkeiten, integrierten Partner-Content und modernste technologische Neuerungen. Als führender Verfechter und Pionier der mobilen Blockchain-Technologie ist BioFi bestrebt, seine bahnbrechenden Innovationen auf die weltweiten Märkte zu bringen und strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren der Branche einzugehen, um die Vermarktung der dezentralisierten Produkte und Services rasch voranzubringen.

Brian Maw, CEO von Finnovant, äußerte sich begeistert zu dieser wesentlichen Entwicklung. "Für BioFi ist dies ein unglaublicher Meilenstein in der Weiterentwicklung der mobilen Blockchain-Technologie", erklärte Maw. "Unser akribischer Fokus auf Technologie und Innovation hat die Basis für die Einführung des Phenix X in Nigeria und darüber hinaus geschaffen. Die außergewöhnliche Leistung des Phenix X im gesamten strengen Typgenehmigungsprozess ohne jede Notwendigkeit von Überarbeitung oder Umgestaltung ist absolut bemerkenswert. BitMobile, unsere in Südafrika angesiedelte Gesellschaft, die die Einführung des Phenix X in Nigeria vorantreibt, freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit unseren ausgezeichneten Partnern, um auf dem gesamten afrikanischen Kontinent erstklassige Sicherheit und fortschrittliche Technologie bereitzustellen."

Der Erhalt der Typgenehmigungszertifizierung ist ein entscheidender Schritt hin zur kommerziellen Einführung des Phenix X in Nigeria und bestätigt die Einhaltung der wesentlichen Marktanforderungen im Hinblick auf Wireless-Funktionen, elektromagnetische Verträglichkeit sowie Gesundheits- und Sicherheitsstandards. Das Phenix X bietet eine solide 4G-Konnektivität mit Abwärtskompatibilität zu 3G und 2G und gewährleistet eine weitreichende Unterstützung für Trägersignale auf dem gesamten Kontinent.

Während das Phenix X an Bedeutung gewinnt, ist zu erwarten, dass seine Auswirkungen über den einzelnen Nutzer hinausgehen werden. Der Fokus des Geräts auf Self-Sovereign Identity steht im Einklang mit allgemeineren Initiativen auf dem afrikanischen Kontinent mit dem Ziel, die Gemeinschaften zu stärken, Vertrauen zu bilden und die wirtschaftliche Entwicklung zu fördern. Die Konvergenz von dezentralisierter Bildung und Self-Sovereign Identity beim Phenix X stellt für Afrika einen wichtigen Schritt nach vorne dar. Das Phenix X ist nicht allein ein Kommunikationsinstrument, es ist ein Katalysator für finanzielle Inklusion, digitale Kompetenz und individuelle Ermächtigung. Während das Phenix X auf dem gesamten Kontinent immer mehr Verbreitung findet, wird sein Potenzial, das Narrativ von Innovation und Fortschritt in Afrika neu zu gestalten, immer offensichtlicher. Die Zukunft ist nicht nur digital - sie ist dezentralisiert und liegt in Ihren Händen.

BioFi ist bestrebt, das Phenix X durch aktive Entwicklung der 5G-Mobiltechnologie und im Einklang mit der sich entwickelnden Konnektivitätslandschaft in Afrika und auf der ganzen Welt weiterhin zukunftsfähig zu halten. Erleben Sie mit uns den Beginn einer revolutionären Ära in der Konnektivität!

Für aktuelle Informationen über die Zukunft des Phenix X und für die Bestellung eines Geräts online, sobald es erhältlich ist, besuchen Sie bitte die Website der südafrikanischen Gesellschaft von Finnovant unter https://www.bitmobiletech.com/.

Über Finnovant:

Finnovant Inc. wurde mit der Vision gegründet, die Entscheidungsträger in Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Interaktionen mit kritischen Informationen und Kunden drastisch zu verbessern. Mit seiner Spezialisierung auf sichere Blockchain-Lösungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Governance, IoT, Gesundheitswesen und mehr ist Finnovant bestrebt, die digitale Sicherheit durch biometrische Authentifizierung und die Bekämpfung von Identitätsdiebstahl und Betrug zu verbessern.

Folgen Sie Finnovant auf Finnovant.com, X, LinkedIn, Facebook, Instagram, Telegram, Discord

Über BitMobileTech:

BitMobileTech befähigt Einzelpersonen durch Blockchain-Lösungen und fördert damit Lernen, Wachstum und Wohlstand. Unser Einsatz für die globale Blockchain-Revolution und aufstrebende Technologien in Afrika ist unerschütterlich. Die Phenix-X-Geräte werden Kommunikation zu Katalysatoren für finanzielle Inklusion, digitale Kompetenz und individuelle Ermächtigung machen und dazu beitragen, die Geschichte der afrikanischen Innovation neu zu schreiben. Die Zukunft ist dezentralisiert.

Folgen Sie BitMobile auf BitMobileTech.com.

Medienkontakt:

Chris Benedict

Finnovant, Inc.

1-888-426-1892

cbenedict@finnovant.com

Quelle: Finnovant, Inc.

