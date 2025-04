Was ist bei Palantir los? Die Depot-2030-Aktie steigt trotz eines sehr hohen KGVs von 170 immer weiter. Das Gros der Analysten versteht die Welt nicht (mehr). Der Trend zur KI ist stärker als gedacht.Palantir-CEO Alex Karp verriet unlängst: Für die Wall Street waren wir ein Defense-Schmuddelkind, und quasi niemand hat an die langfristigen Erfolge der geduldigen und intensiven Investments in die Künstliche Intelligenz geglaubt. Mittlerweile sind laut Bloomberg-Supply-Chain-Analyse wohlklingende Namen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...