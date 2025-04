Hochtief steht vor zwei wichtigen Ereignissen: Dividendenbeschluss bei der HV und bedeutender Infrastrukturauftrag in Australien. Wie reagiert der Kurs?

Wird die Hauptversammlung morgen den erhofften Impuls bringen? Die Hochtief-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn ungewöhnlich ruhig - doch unter der Oberfläche brodelt es. Gleich zwei entscheidende Ereignisse könnten die kommenden Tage prägen.

Dividenden-Spannung vor der HV

Anzeige

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Hochtief ?

Morgen trifft sich die Hochtief-Führung mit den Aktionären zur Hauptversammlung in Essen. Im Fokus: die erwartete Dividende von 5,23 Euro je Aktie. Der Ex-Tag am Mittwoch könnte kurzfristige Bewegung in den bisher stabilen Kurs bringen.

Prognostizierte Dividendenrendite: ~3,1% (bei aktuellem Kurs von 168,20 €)

Auszahlungstermin: 7. Juli 2025

Letztes Jahr: 4,90 € Dividende je Aktie

Großprojekt als Langfrist-Treiber

Während die Dividende die kurzfristige Aufmerksamkeit bindet, hat Hochtiefs australische Tochter CIMIC einen strategisch wichtigen Coup gelandet:

Auftragswert : Nicht beziffert, aber als "bedeutend" eingestuft

: Nicht beziffert, aber als "bedeutend" eingestuft Projekt : Ausbau der Bahnstrecke Brisbane-Gold Coast für Olympia 2032

: Ausbau der Bahnstrecke Brisbane-Gold Coast für Olympia 2032 Signalwirkung: Stärkt Hochtiefs Position im lukrativen Infrastrukturgeschäft

Kurs zeigt Geduld - aber wie lange?

Die Aktie notiert aktuell bei 168,20 € (+0,6% zum Wochenstart) und hat sich seit Jahresanfang bereits um 27% verbessert. Doch der Abstand zum 52-Wochen-Hoch (185,50 €) zeigt: Da ist noch Luft nach oben.

Kann die morgige HV den nächsten Schub bringen - oder warten Anleger lieber ab, bis sich die Dividenden-Unsicherheit geklärt hat? Die Volatilität von 65% deutet zumindest auf spannende Tage hin.

Anzeige

Hochtief-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hochtief-Analyse vom 28. April liefert die Antwort:

Die neusten Hochtief-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hochtief-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 28. April erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hochtief: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...