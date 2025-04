© Foto: Luka Dakskobler - picture alliance/ZUMAPRESS.com/Luka Dakskobler

Deutschland will bei der EU Sonderregeln für massive Aufrüstung durchsetzen. Wird Europa zur Militärmacht? Hinter den Milliardenplänen lauern große Risiken für Schulden und Stabilität.Deutschland bittet die EU-Kommission offiziell darum, wegen der geplanten massiven Aufrüstung von den europäischen Schuldenregeln abweichen zu dürfen. Bundesfinanzminister Jörg Kukies stellte in einem Schreiben an die Brüsseler Behörde den Antrag, die sogenannte nationale Ausweichklausel für die Jahre 2025 bis 2028 zu aktivieren. Die dpa hat das Schreiben vorliegen, zuvor hatte bereits die Nachrichtenplattform The Pioneer darüber berichtet. Grund sei der anhaltende Krieg Russlands gegen die Ukraine, der …