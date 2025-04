Mainz (ots) -US-Präsident Donald Trump stellt sein Land und die Welt auf den Kopf und demontiert Schritt für Schritt den Regierungsapparat. Mit Blick auf seine ersten 100 Tage im Amt zeigt die "auslandsjournal"-Doku "Systemsprenger Trump" am Mittwoch, 30. April 2025, 22.15 Uhr im ZDF, inwiefern das alte Amerika unter Trump nicht mehr wiederzuerkennen ist. Der Film von Elmar Theveßen und Annette Brieger ist ab Mittwochnachmittag im ZDF zu streamen. Ebenfalls steht dann ab 17.30 Uhr in Web und App des ZDF die zweite "auslandsjournal"-Doku zum Thema zur Verfügung, die die europäische Perspektive in den Blick nimmt: Den Film "100 Tage Trump - Angriff auf Europa" von Ulf Röller und Julia Rech sendet das ZDF zudem in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai 2025, um 1.15 Uhr.Donald Trump zerlegt seit seinem Amtsantritt die amerikanische Wirtschafts- und Sozialpolitik sowie die regelbasierte, werteorientierte Weltordnung, die nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstand. Wie tiefgreifend sind die Veränderungen? Welche Folgen haben sie für die Vereinigten Staaten und die Welt - politisch, wirtschaftlich und gesellschaftlich? Annette Brieger und Elmar Theveßen aus dem ZDF-Studio in Washington sind unterwegs auf den Spuren des Systemsprengers Trump. Sie reden mit Menschen im Land, mit entlassenen Staatsbediensteten, mit enttäuschten und begeisterten Bürgern, mit Wirtschaftsbossen und Politikern. Unter ihren Gesprächspartnern sind glühende Anhänger des Trumpismus und entschiedene Gegner, die vor einer Zerstörung der amerikanischen Demokratie warnen.Trump und Europa - Ein Kontinent in der KlemmeErschrocken, panisch, überrascht - so fällt Europas Reaktion auf Präsident Donald Trump und seinen Knallhart-Kurs auch gegenüber jahrzehntelangen Verbündeten aus. Der Film von Ulf Röller und Julia Rech aus dem ZDF-Studio in Brüssel zeigt, wie schlecht Europa auf diese Zeitenwende vorbereitet ist. Und wie hart die EU nun damit kämpft, sich fit zu machen für die neuen Bedrohungen. Die Autoren begleiten unter anderen die Außenbeauftragte Kaja Kallas, die vor der riesigen Herausforderung steht, ein uneiniges Europa verteidigungsfähig zu machen. Denn trotz aller Bedrohung: Auch in der größten geopolitischen Krise seit Jahrzehnten ist sich die EU nicht einig.KontaktBei Fragen zum "auslandsjournal" erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail an hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zum "auslandsjournal" erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/auslandsjournal) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenDas "auslandsjournal" (https://www.zdf.de/politik/auslandsjournal) im ZDF streamen.Pressemappe zum "auslandsjournal" im ZDF (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/auslandsjournal-die-doku).Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49 (0)6131 - 70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6021885