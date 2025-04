Die US-Aktienmärkte starten freundlich in eine richtungsweisende Handelswoche, die weiterhin im Zeichen von Donald Trumps Zollstreit steht. Darüber hinaus dürften wichtige Konjunktur- und Inflationsdaten sowie die Quartalszahlen von Big Tech das Marktgeschehen beeinflussen. Gleich vier der so genannten Magnificent Seven, darunter Microsoft, Apple, Meta und Amazon, legen in den kommenden Tagen ihre Geschäftsberichte vor. Damit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...