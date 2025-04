Graz (ots) -Wolfgang Neussner verlängert seine Funktion als Vorstand der Leder & Schuh AG nicht mehr und übergibt an seinen Nachfolger Armin Weger. "Nach herausfordernden Zeiten im Handel, konnten wir unsere Marktposition 2024 mit der Eröffnung von 14 Standorten in Österreich weiter ausbauen und entsprechend wachsen. Jetzt ist es an der Zeit, mich meiner ursprünglichen Rolle als Aufsichtsrat zu widmen", so Neussner über den Grund seines Wechsels.Armin Weger, 52, verfügt über langjährige Erfahrung in der Führung international tätiger Handelsunternehmen. Seine Laufbahn führte ihn durch leitende Positionen im Sport-, Luxus-, Lifestyle- und Modehandel in Österreich und Deutschland. Seine beruflichen Stationen - darunter Engelhorn Sports, Engelhorn Mode in Mannheim und Dodenhof in Posthausen - waren geprägt von Transformationserfolgen, strategischer Markenentwicklung und Innovationskraft im Omnichannel-Retail.Weger freut sich auf die neue Herausforderung und sieht großes Potenzial für die strategische Weiterentwicklung der beiden Vertriebsschienen HUMANIC und SHOE4YOU. "In der Vergangenheit konnten HUMANIC und SHOE4YOU ihre Industriepartnerschaften bereits erfolgreich intensivieren und ausbauen. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit unseren Partnern konsequent weiterzugehen und die Zusammenarbeit strategisch weiterzuentwickeln", betont Weger. "Außerdem sehe ich große Chancen im Sport-, Performance- und Premiumbereich für die Leder & Schuh AG, diese Felder mit Innovationskraft, klarer Strategie und einem starken Teamgedanken weiterzuentwickeln. Insbesondere der deutsche Markt bietet erhebliches Potenzial, um HUMANIC weiter zu etablieren und gezielt zu wachsen", so Armin Weger über seine Vision als neuer CEO.Neussner gilt als echter Kenner der LSAG: Über drei Jahre begleitete er das Unternehmen als Aufsichtsrat, bevor er 2019 zum Vorstand ernannt wurde. Der 50-Jährige führte die beiden Vertriebslinien HUMANIC und SHOE4YOU souverän durch die Pandemie, positionierte die Marke HUMANIC neu und etablierte erfolgreich eine innovative Omni-Channel Strategie: "Durch unseren Rundumservice, bestehend aus stationärem und Online-Handel verbunden mit einer umfassenden Digitalisierung, ist das Unternehmen gut aufgestellt und konnte auch durch herausfordernde Zeiten erfolgreich geführt und weiterentwickelt werden", resümiert Wolfgang Neussner."Wir danken Wolfgang Neussner sehr herzlich für sein großes Engagement und seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Leder & Schuh AG. Umso mehr freuen wir uns, ihn weiterhin im Aufsichtsrat an unserer Seite zu wissen, und zugleich auf die künftige Zusammenarbeit mit Armin Weger als neuer Vorstand", kommentierte Aufsichtsratsvorsitzender Peter Mayer-Rieckh die Rückkehr von Neussner in den Aufsichtsrat.Leder & Schuh AG (LSAG)Die Leder & Schuh AG zählt zu den größten Schuhhandelsunternehmen Europas mit den beiden Vertriebsmarken HUMANIC und SHOE4YOU (www.humanic.net &www.shoe4you.com) und hat seinen Firmensitz in Graz. Mit rund 2.000 Mitarbeiter:innen an mehr als 209 Standorten in neun Ländern (AT, DE, CZ, SK, HU, SI, HR, RO, BG) befindet sich das Traditionsunternehmen auf Expansionskurs insbesondere in Österreich und Deutschland, um seinen Kund:innen ein umfassendes Einkaufserlebnis zu bieten.Pressekontakt:Mag. Silvia Braunöck-d'OrazioSchütze Public ResultsTel.: +43 664 42 45 793E-Mail: SD@SCHUETZE.ATOriginal-Content von: Leder & Schuh AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136795/6021898