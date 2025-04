Leipzig (ots) -Von 99 Springbrunnen in Dresden sollen in diesem Jahr 91 trocken bleiben. Die Stadt müsse Geld sparen. Mit der gleichen Begründung hat Aue-Bad Schlema sein Stadtfest abgesagt. In Leisnig bleibt das Stiefelmuseum geschlossen. Bischofswerda ließ Rabatten und Blumenkübel unbepflanzt, bis sich private Spender erbarmten... "Klamme Kommunen. Wenn Volksfeste und Buslinien gestrichen werden.": Darüber sprechen am Mittwoch, 30. April 2025, die Moderatoren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit ihren Gästen - zu sehen ab 20.15 Uhr im MDR-Fernsehen und in der ARD Mediathek.Egal ob Metropole oder Kleinstadt - die Lage ist überall dramatisch: Fast 25 Milliarden Euro Defizit melden die deutschen Kommunen - der höchste Fehlbetrag seit der Wiedervereinigung! Und das in einem Jahr, in dem der Bund die höchsten Steuereinnahmen in der Geschichte verzeichnet. Wie passt das zusammen?Werden die Milliardeneinnahmen an der falschen Stelle ausgegeben? Wohin fließt das Geld, dass es dann für Buslinien und Springbrunnen nicht mehr reicht? Und wer hat eine Lösung für die Misere?Darüber diskutieren Friederike Schicht und Andreas F. Rook bei "Fakt ist!" aus Dresden mit betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Gäste sind unter anderem:- Kathrin Uhlemann, Oberbürgermeisterin von Niesky- Isabelle Jänchen, Professorin für Öffentliche FinanzenPressekontakt:MDR-Landesfunkhaus Sachsen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Peggy Ender,Tel.: 0351 / 846 35 15, E-Mail: peggy.ender@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6021900