© Foto: Pavlo Gonchar - picture alliance / ZUMAPRESS.com

Die Plug-Power-Aktie geht am Montag durch die Decke. Das Unternehmen hat eine neue Finanzierungszusage erhalten und vorläufige Zahlen präsentiert.Es steht nicht gut um die einstige Wasserstoff-Hoffnung Plug Power. Profitabilität will dem Unternehmen noch immer nicht gelingen, während der Auf- und Ausbau von Produktionsanlagen viel Geld kostet, das eigentlich nicht da ist. Eine fast unlösbare Aufgabe für den Konzern, der sich in den vergangenen Jahren mithilfe von Kapitalerhöhungen immer neues Geld besorgen musste - und die Anzahl der ausstehenden Anteile damit auf fast eine Milliarde aufgebläht hat. Der Aktienkurs reflektiert die verzweifelte Lage des Unternehmens. In den vergangenen 12 …