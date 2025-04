Mehr als zwei Drittel (67 %) der europäischen IT-Fachleute befürchten, dass Quantencomputer die Cybersicherheitsrisiken erhöhen oder verändern könnten

Doch nur 4 geben an, dass ihr Unternehmen über eine definierte Strategie für Quantencomputer verfügt

Nur 35 glauben, dass es nur noch Jahre und nicht Jahrzehnte dauern wird, bis Quantencomputer zum Mainstream werden

Quantencomputing hat revolutionäres Potenzial, wird voraussichtlich unser Leben, wie wir es kennen, verändern und wird von 56 der Cyber- und IT-Fachleute als Chance für Unternehmen begrüßt. Das geht aus einer neuen Studie von ISACA hervor, dem weltweit führenden Berufsverband, der Einzelpersonen und Unternehmen bei der Schaffung digitalen Vertrauens unterstützt.

Die Studie ergab jedoch, dass trotz einer allgemeinen Zuversicht hinsichtlich des revolutionären Potenzials 44 glauben, dass Quantenrechner revolutionäre Innovationen hervorbringen werden IT-Fachleute klare Bedenken hinsichtlich des Quantencomputings und der damit verbundenen Risiken haben. Über zwei Drittel (67 %) gehen davon aus, dass Quantencomputing in den nächsten zehn Jahren die Cybersicherheitsrisiken erhöhen oder verlagern könnte, während 40 der Meinung sind, dass es das Potenzial hat, bestehende Geschäftsmodelle zu zerstören. Noch schlimmer ist, dass 67 befürchten, dass es die heutige Internetverschlüsselung knacken könnte, bevor Plattformen die neue Post-Quanten-Kryptografie vollständig implementiert haben.

Chris Dimitriadis, Chief Global Strategy Officer bei ISACA, sagte: "Angesichts der jüngsten Fortschritte und Durchbrüche im Bereich der Quantenforschung ist davon auszugehen, dass Quantencomputer in den nächsten Jahren in unseren alltäglichen Plattformen und Prozessen Einzug halten werden. Dies wird zwar in mehreren Branchen große Innovationschancen mit sich bringen, aber auch erhebliche Cybersicherheitsrisiken sowohl durch Quantencomputer in isolierten Systemen als auch durch den Aufstieg der Quanten-KI. Beispielsweise ist Kryptografie in allen Unternehmen, Branchen und Sektoren präsent, und Quantencomputer haben das Potenzial, die von uns verwendeten kryptografischen Protokolle zu knacken und einfache Dienste unbrauchbar zu machen. Gleichzeitig wird die Quantencomputertechnik die KI erheblich verändern, indem sie ihre Fähigkeiten erweitert, aber auch die damit verbundenen Risiken erhöht."

Doch trotz der zu erwartenden Auswirkungen der Quantencomputertechnik unternehmen Unternehmen keine konzertierten Anstrengungen, um sich darauf vorzubereiten

Obwohl Quantencomputing für einen Großteil der IT-Fachleute eindeutig ein Thema ist, gaben nur 4 an, dass ihr Unternehmen über eine definierte Quantencomputing-Strategie verfügt.

Darüber hinaus gab mehr als die Hälfte (52 %) an, dass ihr Unternehmen Quantencomputing nicht in seine formelle Strategie oder Roadmap integriert hat und derzeit auch nicht plant, dies zu tun. Weitere 40 der Cyber- und IT-Fachleute geben an, dass ihr Unternehmen noch nicht über die Implementierung von Post-Quanten-Kryptografie nachgedacht hat.

Quantenkompetenzen müssen priorisiert werden

Neben dem Fehlen einer Quantenstrategie ist auch das Quantenwissen in den Unternehmen gering. Nur 2 stimmen voll und ganz zu, dass sie die Fähigkeiten des Quantencomputings gut verstehen, und nur 5 haben ein gutes Verständnis der neuen NIST-Standards für Post-Quanten-Kryptografie, obwohl das NIST seit mehr als 10 Jahren daran arbeitet.

Diese Wissenslücke zeigt, wie schlecht Unternehmen auf das Zeitalter der Quantencomputer vorbereitet sind und dass ihnen die erforderlichen Kompetenzen fehlen, um ihr Geschäft vor neuen Bedrohungen zu schützen und neue Vorschriften einzuhalten. Europäische Behörden wie ENISA und das gemeinsame Unternehmen EuroHPC haben betont, wie dringend die Vorbereitung auf Quantencomputer ist, und auch die Europäische Kommission investiert mit Programmen wie "Quantum Flagship" und "Digital Europe" massiv in diesem Bereich. Dies muss jedoch noch weiter gehen, um qualifizierte Arbeitskräfte für das Zeitalter der Quantencomputer auszubilden.

Dimitriadis fährt fort: "Als Gesellschaft, die so stark von digitalen Systemen abhängig ist, müssen wir dies unbedingt ernst nehmen. Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie bereits jetzt planen, wie ihre Abläufe in einer Post-Quanten-Welt aussehen könnten, und gleichzeitig weiterhin ganzheitlich ausgebildete Fachkräfte im Bereich KI ausbilden. Sie können es sich einfach nicht leisten, diese wichtigen Vorbereitungen aufzuschieben und damit die Stabilität der Weltwirtschaft selbst zu gefährden. Wir müssen ganzheitlich ausgebildete Fachkräfte im Bereich Quantencomputer aufbauen (und dies auch für KI fortsetzen) und dann einen Plan für den Übergang in die Post-Quanten-Ära erstellen, der die sichere Einführung dieser neuen Technologien ermöglicht, damit wir die Vorteile der Innovation auf sichere Weise nutzen können."

"Unternehmen müssen dann vorrangig eine Quantenstrategie entwickeln, umsetzen und integrieren, die sie vor den Auswirkungen der Quantencomputer schützt, einer Technologie, die zwar mit hohen Risiken verbunden ist, aber auch hohe Gewinne verspricht. Durch eine gute Vorbereitung können sie die Vorteile dieser Technologie nutzen, ohne die Sicherheit zu gefährden."

