Berlin/Bonn (ots) -Johann Wadephul (CDU) lobt die Ukraine-Politik der geschäftsführenden Außenministerin Annalena Baerbock. Ihr designierter Nachfolger sagte am Rande des kleinen Parteitags der CDU in Berlin im Interview mit dem Fernsehsender phoenix: "Sie hat erstaunlicherweise die Ukraine-Politik in sehr klarer und harter Position vertreten. Für eine grüne Politikerin hätte man das vor einigen Jahren so nicht erwartet." Er habe mit Annalena Baerbock vernünftig auf vielen Gebieten zusammengearbeitet. Sie habe auch mit "dem Thema der Klimaverhandlungen einen großen neuen Punkt eingebracht", auch in die Arbeit des Auswärtigen Amtes, der erhalten bleiben sollte, so Johann Wadephul. "Ich bin auch absolut überzeugt, dass die Art und Weise wie Frauen an manche Themen herangehen eine zu geringe Wertschätzung erfahren hat in der Vergangenheit. Ich bin auch der Auffassung, dass im Auswärtigen Amt Frauen mehr und schneller verantwortungsvolle Positionen wahrnehmen müssen."Mit Friedrich Merz, der Johann Wadephul am Montag als designierten Außenminister vorstellte, verbinde ihn ein hundertprozentiges Vertrauensverhältnis. Gemeinsam werde man, "Außenpolitik aus einem Guss machen". Denn es gehe darum, dass Deutschland im europäischen Interesse eine gute Rolle spielen könne.