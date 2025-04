DJ XETRA-SCHLUSS/Leichtes Plus - Gute Auftragslage bei Traton

DOW JONES--Mit einem knappen Plus hat sich der DAX am Montag aus dem Handel verabschiedet. Nach deutlichen Zulagen im Tagesverlauf zogen ihn fallende US-Technologiewerte am Abend nach unten. Der DAX legte um 0,1 Prozent zu auf 22.272 Punkte

Der massive Stromausfall in Spanien spielte keine Rolle, auch an der Börse Madrid wurde normal gehandelt.

In der durch den Mai-Feiertag verkürzten Woche hofft der Markt auf konziliantere Tönen aus Washington in Richtung Peking. Mit Spannung wird aber auf die Wahl in Kanada geachtet, wo ein Votum gegen die Konservativen als indirekte Stimme gegen Trump interpretiert wird. Am Dienstagmorgen dürften in Europa die Ergebnisse zum Handelsbeginn vorliegen.

Mit Blick auf die Leitzinsen gab es freundliche Signale. So sagte der Chef der französischen Notenbank, Villeroy de Galhau, die EZB habe Spielraum für weitere Zinssenkungen.

US-Berichtssaison vor Höhepunkt

Die Berichtssaison in Europa kommt erst am Mittwoch richtig in Schwung. An der Wall Street steht dagegen die geschäftigste Woche der Saison an: Rund ein Drittel der Marktkapitalisierung wird durch die berichtenden Unternehmen vertreten. Microsoft und Meta stehen am Mittwoch an, Amazon und Apple am Donnerstag.

Aus dem DAX wurden die Aktien von Bayer, Continental und Merck KGaA ex Dividende gehandelt. Im MDAX verloren Fraport 3,5 Prozent nach einer Verkaufsempfehlung von Jefferies. Die Analysten halten die rund 25-prozentige Kursrally der vergangenen Monate für überzogen. Airbus stiegen indes 2,6 Prozent nach einer Kaufempfehlung durch Kepler.

Auf ein positives Echo stieß auch der Auftragseingang von Traton (+7,4%) im ersten Quartal. Mit 74.307 Fahrzeugen lag dieser über der Erwartung von etwa 70.000 Trucks. Dazu wurde wie erwartet der Ausblick für 2025 bestätigt. Auch Daimler Truck im DAX legten um 1,1 Prozent zu. Die Aktien der Fresenius-Familie gewannen bis zu 2,3 Prozent.

Bei den Nebenwerten brachen die Aktien von Nagarro 11,6 Prozent ein. Der IT-Dienstleister wird die Vorlage des Jahresberichts und des Geschäftsberichts 2024 verschieben. Zusätzlich belastete, dass die Verschiebung wohl zu einer Entnahme aus TecDAX und SDAX führt, wie Nagarro warnte.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.271,67 +0,1% +11,7% DAX-Future 22.435,00 -0,4% +11,5% XDAX 22.281,53 -0,4% +12,8% MDAX 28.308,01 +0,0% +10,6% TecDAX 3.586,51 -0,0% +5,0% SDAX 15.606,24 -0,2% +14,0% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,13 -44 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag ·Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag ·DAX 8 30 2 2.191,8 29,4 80,7 ·MDAX 26 21 3 525,9 29,1 26,9 ·TecDAX 14 15 1 1.001,2 20,6 26,2 ·SDAX 35 29 6 135,2 10,0 9,7 ===

