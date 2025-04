AccorInvest ändert seinen Namen und wird zu Essendi. Diese Änderung schließt die 2020 begonnene Transformation ab, um Essendi zum europäischen Marktführer für verantwortungsvolle Hotellerie zu machen. Diese neue Identität verkörpert das Ziel der Gruppe: aktiv zu einer nachhaltigeren und leistungsstärkeren Hotellerie beizutragen.

Seit 2020 hat Essendi seine Führungsposition in Europa durch eine umfassende Transformation gestärkt, die ESG-Kriterien in den Mittelpunkt der Unternehmensstrategie stellt.

Das Portfolio wurde auf die profitabelsten Assets in den Segmenten Economy und Midscale fokussiert und die Wertschöpfung der Hotels durch aktives Asset-Management optimiert. Der Portfoliowert belief sich zum 31. Dezember 2024 auf 7,8 Milliarden Euro.

Diese Strategie, kombiniert mit einem hybriden Geschäftsmodell aus operativer und immobilienbezogener Leistung, führte 2024 zu Rekordergebnissen: einem Umsatz von 4,0 Milliarden Euro (+3,1% auf vergleichbarer Basis gegenüber 2023) und einem EBITDA von 656 Millionen Euro (+6,1% auf vergleichbarer Basis gegenüber 2023).

Die Finanzstruktur wurde durch Schuldenabbau und Diversifizierung der Finanzierung, insbesondere durch zwei erfolgreiche Anleiheemissionen, weiter gestärkt.

Der ESG-Fahrplan umfasst ambitionierte Ziele: 50% Reduktion der Treibhausgasemissionen bis 2030, Klimaneutralität bis 2050, 100% Green Key-zertifizierte Hotels und 80% BREEAM in Use-zertifizierte Immobilien bis 2026.

Essendi präsentiert sich mit einer starken, zukunftsorientierten Identität, die auf der Unternehmensgeschichte aufbaut.

Ziel: Förderung einer positiven Gastfreundschaft.

Mission: Entfaltung des Potenzials jedes Standorts im Dienste von Mensch und Gemeinschaft.

Werte, inspiriert von der Hotel-DNA der Gruppe: Care: Aufrichtige Aufmerksamkeit für Menschen. Dare: Mut zur Innovation mit Kreativität, Engagement und Verantwortung. Empower: Förderung der Eigenverantwortung der Teams.



Gilles Clavié, CEO von Essendi, erklärt:

"Diese Namensänderung vollendet unsere Transformation und schlägt ein neues Kapitel in unserer Geschichte auf. Die Arbeit unserer Teams in den letzten Jahren hat Früchte getragen: Wir haben unsere Führungsposition in Europa gestärkt, unser Portfolio optimiert, unsere Rentabilität verbessert und unsere Finanzstruktur gefestigt.

Über diese Leistungen hinaus sind wir stolz darauf, uns als Pionier der nachhaltigen Hotellerie zu positionieren. Essendi ist heute eine solide, agile und zukunftsorientierte Gruppe, bereit, die Chancen für nachhaltiges Wachstum in der Branche zu nutzen und die Stimme einer positiven Gastfreundschaft zu vertreten."

*Zur besseren Lesbarkeit wird in dieser Pressemitteilung das generische Maskulinum verwendet. Die in diesem Text verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich sofern nicht anders kenntlich gemacht auf alle Geschlechter.

ÜBER ESSENDI

Bei Essendi betreiben wir weit mehr als nur Hotels: Wir schaffen die Dynamiken, die sie zum Strahlen bringen. Als europäischer Marktführer in den Segmenten Economy und Midscale investieren und agieren wir mit einer einzigen Ambition: jeden Vermögenswert in einen nachhaltigen, lebendigen und sinnstiftenden Ort zu verwandeln.

Wir verbinden Asset-Management und operative Exzellenz, um das einzigartige Potenzial jedes Hotels zu entfalten. In 24 Ländern mit 20.000 Mitarbeitern betreiben wir 576 Hotels unter bekannten internationalen Marken wie ibis, Novotel oder Mercure.

Überall dort, wo wir präsent sind, setzen wir uns für eine positive Gastfreundschaft ein, indem wir zum Nutzen unseres Unternehmens, unserer Teams und der Welt um uns herum handeln.

Erfahren

Sie mehr auf Essendi.com

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250428780476/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKTE

Primatice Conseil

Thomas de Climens thomasdeclimens@primatice.com +33 6 78 12 97 95

Armand Rigaudy armandrigaudy@primatice.com +33 7 88 96 41 84