Ferrer, ein internationales B Corp-Pharmaunternehmen mit zunehmendem Fokus auf seltene neurologische Erkrankungen, und Prilenia Therapeutics B.V., ein Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium, haben die Unterzeichnung einer strategischen Vereinbarung über die gemeinsame Entwicklung und Lizenzierung bekannt gegeben, in deren Rahmen Ferrer die Rechte zur Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Pridopidin in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika, dem südlichen Afrika, Mittel- und Südamerika sowie der Gemeinschaft Unabhängiger Staaten erhält.

Pridopidin, ein wirksamer und hochselektiver, oral verabreichter Sigma-1-Rezeptoragonist, der zur Regulierung wichtiger neuroprotektiver Mechanismen entwickelt wurde, die bei neurodegenerativen Erkrankungen häufig beeinträchtigt sind, ist ein vielversprechender Kandidat für die Behandlung der Huntington-Krankheit (HD) einer seltenen erblichen neurodegenerativen Erkrankung mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf1 Es wurde an mehr als 1.700 Personen untersucht, und aus früheren klinischen Studien liegen Langzeitdaten zur Sicherheit über einen Zeitraum von bis zu 7 Jahren vor2 Diese Untersuchungsstudien zeigen, dass Pridopidin in therapeutischer Dosierung ein Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufweist, das mit dem von Placebo vergleichbar ist2

Pridopidin wird derzeit von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft, die den Antrag auf Marktzulassung für die Behandlung von HD angenommen hat. Eine Stellungnahme des Ausschusses für Arzneimittel für die Anwendung beim Menschen wird für die zweite Hälfte des Jahres 2025 erwartet.

Die Vereinbarung umfasst eine Vorauszahlung sowie mehrere Meilensteinzahlungen für die Zulassung, Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb. Prilenia erhält außerdem gestaffelte Lizenzgebühren im zweistelligen Bereich auf den Nettoumsatz von Pridopidin.

"Mit dieser Vereinbarung mit Prilenia können wir unser Ziel, mit unserem Geschäft für soziale Gerechtigkeit zu kämpfen, weiter verwirklichen und uns gleichzeitig auf die Entwicklung von Produkten für Krankheiten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf konzentrieren", erklärte Mario Rovirosa CEO von Ferrer. "Die Kombination der Stärken und Fähigkeiten unserer beiden Unternehmen verspricht eine bessere Zukunft für Patienten, die an solchen unterversorgten Erkrankungen leiden."

"Wir sind stolz darauf, mit Ferrer zusammenzuarbeiten, um unsere gemeinsame Mission voranzutreiben, Menschen mit neurodegenerativen Erkrankungen weltweit transformative Therapien zur Verfügung zu stellen", sagte Dr. Michael R. Hayden CEO von Prilenia. "Ferrer baut seine bereits bedeutende Präsenz in ganz Europa und wichtigen internationalen Märkten weiter aus, wobei der Schwerpunkt auf innovativen Produkten für seltene Krankheiten liegt. Durch die Kombination unserer einzigartigen Stärken und unseres gemeinsamen Engagements für diese Patientengemeinschaften glauben wir, dass diese Partnerschaft das Potenzial hat, die Bereitstellung von Pridopidine für Tausende von Menschen, die auf eine neue Behandlungsoption warten, zu beschleunigen und seine Wirkung durch zusätzliche Indikationen in der Zukunft zu erweitern."

"Die Sicherung der Rechte an diesem Molekül ist ein entscheidender Schritt in unserer Forschungsstrategie im Bereich der Neurodegeneration", sagte Oscar Pérez, Chief Scientific and Business Development Officer bei Ferrer. "Angesichts des Wirkmechanismus von Pridopidin sind wir fest entschlossen, sein Potenzial für eine Vielzahl von Indikationen zu erforschen."

