Kryptomarkt verzeichnet massive Kapitalzuflüsse: Steht eine neue Rallye bevor?

Nach einer Phase deutlicher Unsicherheit scheint der Kryptomarkt nun wieder neuen Auftrieb zu erhalten. In den letzten Tagen stiegen die Kapitalzuflüsse deutlich an, und sowohl institutionelle als auch private Investoren zeigen verstärktes Interesse an Bitcoin, Ethereum, XRP und Co. Der Kryptomarkt hat sich von den Tiefstständen Anfang April erholt, mit Bitcoin, der sich von unter 75.000 $ wieder auf knapp 95.000 $ steigern konnte.

Institutionelle Investoren kehren in den Kryptomarkt zurück

Der Kryptomarkt hat in den letzten Wochen einen starken Boom verzeichnen können, nachdem es Anfang April noch zur heftigsten Korrektur seit langer Zeit gekommen war. Auch andere Top Coins wie ETH, XRP und SOL konnten wieder stark an Wert gewinnen. Für ETH ging es von 1400 $ bereits wieder über 1800 $ aufwärts, bei XRP gab es einen Kurszuwachs von 1,60 $ auf 2,30 $ und SOL konnte seinen Wert von 100 $ bereits wieder auf über 150 $ steigern.

Die Kursgewinne waren maßgeblich auf starke Zuflüsse in Kryptoassets zurückzuführen, welche in den letzten Wochen vor allem auch von institutionellen Investoren auszugehen schienen. Dem Analysten Ash Krypto und Daten von Coin Shares zufolge gab es dabei in der vergangenen Woche einen Zufluss in Kryptoassets von 3,4 Milliarden $. Das stellt damit den größten Wochenzufluss seit mehreren Monaten dar und deutet auf eine klare Trendwende im Investitionsverhalten großer Investoren hin.

Gründe für das gestiegene Interesse an Kryptowährungen

Die nun wieder steigenden Zuflüsse in den Kryptomarkt können, im Falle von Bitcoin, auch darauf zurückgeführt werden, dass die Leitwährung des Marktes wieder vermehrt für ihre Funktion als Hedge gegen Inflation und die Entwertung von Fiat-Währungen wahrgenommen wird. Schließlich erlebt der US-Dollar gerade eine extreme Schwächephase und krisensichere Assets wie Gold verzeichnen ebenfalls einen Boom. Es ist als sehr positives Zeichen für Bitcoin zu werten, dass er jetzt von vielen Anlegern offenbar nicht mehr nur als Spekulationsobjekt, sondern eben auch als sicheres Asset in unsicheren Zeiten angesehen wird.

Abgesehen davon dürfte auch das krypto-freundliche Umfeld für Kryptoprojekte in den USA unter der Trump-Regierung zuträglich für den Markt und verantwortlich für wieder steigende Zuflüsse von institutionellem Kapital sein. So werden für den weiteren Jahresverlauf von vielen Analysten noch die Genehmigungen zahlreicher Altcoin Spot ETFs erwartet, die dann bei Coins wie SOL, XRP, LTC und einigen mehr für steigende Nachfrage sorgen könnten.

SOLX bietet Anlegern Einstiegsmöglichkeit im Presale

Das Projekt Solaxy mit seinem Token SOLX ist für Anleger besonders interessant, da es sich gerade noch ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet. Bei diesem Utility-Projekt haben sich die Entwickler das ambitionierte Ziel gesetzt, die erste eigene Layer-2-Blockchain für die Solana Blockchain zu entwickeln, die trotz ihres Hypes bis heute über keine eigene Layer-2-Blockchain verfügt.

Der Coin SOLX kann heute noch nicht einmal am offenen Markt gehandelt werden, da er sich noch in der Presale-Phase befindet. Er kann nur über die offizielle Website und das dort befindliche Vorverkaufs-Widget zum rabattierten Festpreis von 0,001708 $ gekauft werden. Hier kamen bis heute bereits über 32 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen, was das große Interesse und das Wachstumspotenzial unterstreicht.

