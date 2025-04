BTC-Kurs-Prognose: 1 Mio. $ schneller erreicht? BTCBULL erzielt 5 Mio. $!

In der vergangenen Woche konnte Bitcoin wieder auf mehr als 95.000 USD steigen. Dies war eine besondere Leistung, da es das höchste Wochenplus seit November und somit der Wahl des kryptofreundlichen Donald Trump zum US-Präsidenten ist, was sehr bullisch war. Daher scheint der Optimismus der Investoren nun zurückgekehrt zu sein.

Fortan ist es nicht mehr weit bis zur Marke von 100.000 USD und von dort bis zum Allzeithoch sowie neuen Rekordständen. Deshalb scheint sogar das einst utopische Bitcoin-Kursziel von 1 Mio. USD pro BTC immer greifbarer zu werden. Manche Analysten erwarten sogar, dass dieses deutlich früher erreicht sein könnte.

Die BTCBULL-Investoren sind dann bestens vorbereitet, um von dieser Entwicklung überdurchschnittlich zu profitieren. Denn es ist die Bitcoin-Alternative für denselben Narrativ mit den meisten passiven Belohnungsmechanismen, die von der Entwicklung des Bitcoin-Preises abhängen. Dabei zahlt er seinen Inhabern sogar echte BTC.

Noch befindet sich der BTC Bull Token in seinem ICO, welches schon auf eine Finanzierungssumme von 5,1 Mio. USD kommt. Momentan kann der Coin für 0,002485 USD erworben werden, wobei der Preis allerdings nur noch für weniger als 20 Stunden bereitsteht.

Erreicht Bitcoin schon früher 1 Mio. $?

Am Montag notiert Bitcoin mit einem Preis von 94.512 USD nahe an der Marke von 95.000 USD. Nun muss er die Gewinne aus der vergangenen Woche verteidigen und besser sogar ausbauen, nachdem er in diesem Zeitraum einen Gewinn von 10,06 % verbuchen konnte. Dies stellt das höchste Niveau seit November 2024 dar.

Quelle: TradingView

Angesichts der aktuellen Dynamik scheint der nächste Meilenstein von 100.000 USD schon bald erreicht zu sein, wobei die Gier der Anleger in Zusammenhang mit gehebelten Positionen Bitcoin schnell wieder antreiben kann.

Positiv entwickeln sich auch die ETF-Flüsse, die Liquidierung von Short-Positionen und der makroökonomische Rückenwind wie die Zollpause der USA. All dies hat zusammen mit der Expansion der globalen Geldmenge M2, dem Ausweichen sanktionierter Nationen auf digitale Assets, der zunehmenden Adoption und mehr zu einer größeren Risikoaffinität geführt.

Mittlerweile verweisen einige Analysten sogar auf ein noch höheres Kursziel, das schon schneller eintreffen könnte, als viele jetzt noch erwarten. So hat der X-Nutzer Vivek in einem Video die beschleunigte Steigerung des Bitcoin-Kurses erwähnt.

Aus seinem Beitrag geht hervor, dass BTC schon fünf Jahre früher das Kursziel von 100.000 USD erreicht hat. Deshalb sei auch davon ausgehen, dass 1 Mio. USD ebenfalls schneller erklommen werden könnten, als sich viele vorstellen.

Der Analyst bezieht sich dabei auf die sogenannten Power Law Time Contours. Dies ist ein logarithmischer, aufwärtsgerichteter Kanal, in welchem sich der Bitcoin-Preis historisch bewegt hat. Dieser unterteilt sich in unterschiedliche Schichten, welche Preisschwellen darstellen, die von BTC aufgrund der langfristigen Wachstumsdynamik tendenziell erreicht werden.

Auch Arthur Hayes, der der Mitbegründer der Kryptobörse BitMEX, hat sich in seiner Bitcoin-Prognose mit einem Preis von 1 Mio. USD bis zum Jahr 2026 auf dieses Modell bezogen. Zudem erwähnte er, dass die globale Geldentwertung mit grenzenlosem Gelddrucken und Inflation nur die Adoption von Kryptowährungen wie Bitcoin beschleunigen wird.

Noch ist ein Preis von 1 Mio. USD weit entfernt. Allerdings werden die Investoren immer nervöse und wollen nicht warten, bis er einen so hohen Kurs erreicht hat. Stattdessen möchten sie mithilfe des neuartigen Investmentprodukts BTC Bull Token ihre potenzielle Rendite steigern.

BTC Bull Token ist das Investmentprodukt für die Bitcoin-Bullen

Viele reißen sich nun um die letzten Bitcoins, da es insgesamt nur 21 Mio. von ihnen geben wird. Eine wachsende Anzahl von Anleger positioniert sich hingegen in dem BTC Bull Token, um nicht nur die Kursrally zu reiten, sondern um sie zu bewirtschaften.

Mithilfe von BTCBULL erhalten die Inhaber jedes Mal echte Bitcoins an ihre Wallet-Adressen gesendet, wenn dieser neue Preisrekorde erreicht, wie das erste Mal bei 150.000 USD. Dieses Verfahren wird in Abständen von 50.000 USD wiederholt, um die Anleger auch längerfristig zu binden. Somit sind ebenfalls BTC-Kurse von 200.000, 250.000 und so weiter bis 1 Mio. USD sowie mehr.

Davor wird allerdings das Burning-Verfahren bei einem Bitcoin-Kurs von 125.000 USD aktiviert. Durch die Angebotsverknappung kann der eigene Coin eine stärkere Nachfrage und somit steigende Kurse verzeichnen. Schließlich wird der Kurs vor allem von Angebot und Nachfrage bestimmt.

Dies sind die Gründe, welche zu der hohen Finanzierungssumme von mehr als 5,1 Mio. USD geführt haben, obwohl das ICO erst im Februar gestartet wurde. Zudem zeigen die Investoren ihr langfristiges Vertrauen in das Projekt, da mit 1,3 Mrd. gestakten BTCBULL-Coins viele Coins gestakt wirdem, um 80 % pro Jahr zu verdienen.

Dabei folgen sie einer simplen Strategie. Denn durch den Einsatz von mehr BTCBULL-Coins, steigt auch der Anteil der Belohnungen sowie der passiven Bitcoin-Einkommen, sobald neue Meilensteine erreicht werden.

Darum könnte BTC Bull Token profitabler als Bitcoin sein

Die klassische Bitcoin-Investmentstrategie stellt Buy-and-Hold, bei der man die Assets kauft und langfristig hält. Im Gegensatz dazu verfolgt der BTC Bull Token einen anderen Ansatz, welcher möglicherweise besser abschneidet als das reine Halten von Bitcoins.

Zurückzuführen ist das auf das Meilenstein-Farming, womit sie nicht nur von den Kursanstiegen des eigenen Coins profitieren können. Somit erhalten die Investoren deutlich mehr Möglichkeiten zur Steigerung der Rendite.

Darüber hinaus ist der BTCBULL für Kleinanleger wesentlich erschwinglicher, als dies bei Bitcoin mit seinem Preis von rund 95.000 USD der Fall ist. BTC Bull Token bietet seine Coins gerade hingegen für den Bruchteil eines US-Dollars an, womit sich wie bei Bitcoin zu Beginn leicht ein bedeutender Wal-Anteil akkumulieren lässt.

Ein weiterer Vorteil des Vorverkaufs ist, dass er im Unterschied zu Bitcoin nun bis zur Markteinführung einen sicheren Hafen gegenüber Kursverlusten bietet. Somit könnten Anleger sogar den Handelskrieg zeitweise besser überstehen.

Die Chance wird jedoch nicht ewig verfügbar sein. Nach der Markteinführung kann der BTCBULL-Coin zudem seine Reichweite steigern, sodass der Kurs durch den leichteren Zugriff in die Höhe schnellen kann. Schließlich handelt es sich um das einzige Projekt mit einem strukturierten Meilenstein-Farming, das an die Bitcoin-Preisentwicklung gebunden ist.

Sind Sie bereit, um bei den nächsten Meilensteinen Bitcoin zu farmen?

Für die Teilnahme am Vorverkauf von BTC Bull Token öffnen Sie dessen Website. Nach dem Verbinden einer Wallet können Sie mit ETH, USDT und Bankkarte zahlen. Die beste Lösung für den Vorverkauf stellt die Best Wallet dar, weil sie die Bitcoin-AirDrops direkt an die BTC-Adresse sendet. Erhältlich ist diese in Google Play und im Apple App Store.

Verbinden Sie sich mit der Gemeinschaft von BTC Bull Token auf X und Telegram, um über die neuesten Entwicklungen wie Listungen, Meilensteinen und Partnerschaften zu erfahren.

Jetzt BTC Bull Token entdecken!

