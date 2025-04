DJ ÜBERBLICK am Abend/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Trump will landesweite Liste über unkooperative Städte und Bundesstaaten

US-Präsident Donald Trump will am Montag offenbar ein Dekret unterschreiben, mit dem er seinen Kampf gegen demokratisch geführte Bundesstaaten und Städte verschärft, die nicht vollständig mit den Bundeseinwanderungsbehörden zusammenarbeiten. Das Dekret, in das das Wall Street Journal Einsicht hatte, weist den Generalstaatsanwalt und den Minister für Innere Sicherheit an, innerhalb eines Monats Städte und Staaten zu ermitteln, die sich nicht an die Einwanderungsgesetze des Bundes halten, und sie als "sanctuary jurisdictions" (Zufluchtsstaaten) zu bezeichnen. Den Städten und Staaten auf der Liste drohen die Streichung von Bundesmitteln und mögliche Straf- und Zivilklagen, wenn sie sich weigern, ihre Gesetze oder Praktiken zu ändern.

US-Finanzminister Bessent weist China Verantwortung für Handelsdeal zu

Für US-Finanzminister Scott Bessent "liegt es an China", die Handelsspannungen mit den USA zu deeskalieren. Es sei nicht klar, ob die Gespräche zwischen den beiden Regierungen stattfänden. Bessent sagte in einem Interview mit CNBC, die Zölle seien für China "untragbar", da chinesische Unternehmen fünfmal mehr Produkte in die USA exportieren als umgekehrt. Die Bemerkung, dass die Deeskalation von China abhänge, könnte die Hoffnungen auf niedrigere Handelsschranken dämpfen. US-Präsident Donald Trump erklärte in der vergangenen Woche, dass seine Regierung "jeden Tag" mit China in Kontakt stehe, obwohl chinesische Politiker jeglichen substantiellen Kontakt in Handelsfragen bestritten haben. Bessent deutete jedoch an, dass die USA wahrscheinlich bald ein Handelsabkommen mit Indien abschließen werden.

+++ Konjunkturdaten +++

Brasilien Leistungsbilanz März Defizit 2,2 Mrd USD (Feb: Defizit 8,8 Mrd USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen März 6,0 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 68,2 Mrd USD

April 28, 2025 13:00 ET (17:00 GMT)

