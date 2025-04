© Foto: Hans Lucas | Vincent Feuray - picture alliance

Der französische Rüstungskonzern Dassault Aviation hat einen Deal mit Indien geschlossen. 26 Rafale-Kampfflugzeuge soll der Subkontinent zukünftig erhalten.Die Spekulationen um eine baldige Waffenruhe in der Ukraine, am Montag genährt durch die Ankündigung der russischen Regierung einer Feuerpause um den 80. Jahrestag der Kapitulation der Wehrmacht herum, haben zuletzt zu Gewinnmitnahmen bei europäischen Rüstungswerten geführt. Diese halten zum Wochenauftakt an. So verliert beispielsweise die Aktie von Rheinmetall mehr als drei Prozent. Für die Anteile von Hensoldt geht es um zwei Prozent bergab. Auch andere Rüstungswerte stehen unter Druck. Milliarden-Deal mit Indien - Dassault Aviation …