28.04.2025

München, 28.04.2025 - Basierend auf vorläufigen und ungeprüften Zahlen geht der Vorstand der Cherry SE für das erste Quartal 2025 von einem Konzernumsatz in Höhe von 25,3 Mio. Euro (Q1 2024: 30,3 Mio. Euro) und einer bereinigten Konzern-EBITDA-Marge* von -8,0 % (Q1 2024: 2,8 %) aus. Der Konzernumsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres liegt damit um rund 16 % unter dem Vergleichswert des Vorjahresquartals. Die bereinigte Konzern-EBITDA-Marge im ersten Quartal 2025 liegt um rund 11 Prozentpunkte unter dem vergleichbaren Wert des ersten Quartals 2024. Die vollständige Quartalsmitteilung wird wie geplant am 14. Mai 2025 veröffentlicht. An seiner Jahresprognose von ca. 105 bis 120 Mio. Euro für den Konzernumsatz und der Bandbreite von 3 bis 6 % für die bereinigte EBITDA-Marge* hält der Vorstand unverändert fest. *Die Definition der bereinigten EBITDA-Marge findet sich auf Seite 26 des Geschäftsberichts 2023 der Cherry SE, der unter https://ir.cherry.de/de/ abrufbar ist. Mitteilende Person: Oliver Kaltner, Vorstandsvorsitzender



