Kraken, eine der weltweit angesehensten und ältesten Kryptowährungsplattformen mit mehr als 15 Millionen Kunden weltweit, bietet US-amerikanischen Kunden nun auch US-Wertpapiere an. Die Ausweitung des Produktangebots von Kraken ist ein weiterer Schritt, um die Lücke zwischen digitalen und traditionellen Vermögenswerten zu schließen und die Position des Unternehmens als institutionelle Handelsplattform für verschiedene Anlageklassen zu stärken.

Kraken führt diese neue Anlageklasse im Rahmen einer strategischen Partnerschaft mit Alpaca ein einer API-first-Brokerage-Plattform und einem Self-Clearing-Broker-Dealer für Aktien, ETFs und Optionen, dessen Dienstleistungen von Hunderten von Finanzdienstleistern und Millionen von Brokerage-Konten weltweit genutzt werden.

Durch diese Partnerschaft kann Kraken seinen Nutzern Zugang zu einem umfangreichen und vielfältigen Anlageuniversum bieten, das die branchenführende Krypto-Plattform mit mehr als 300 digitalen Vermögenswerten und 6 verschiedenen Fiat-Währungen mit über 11.000 Aktien und ETFs kombiniert. Mit der kürzlich erfolgten Übernahme der Futures-Handelsplattform NinjaTrader unterstreicht Kraken sein Engagement, seinen Kunden mehr Anlagemöglichkeiten zu bieten.

"Wir freuen uns sehr, mit Alpaca zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden US-Aktien anbieten zu können", so Nick LaMaina, Managing Director von Kraken. "Diese Zusammenarbeit beschleunigt die Vision von Kraken, traditionelle und digitale Anlageklassen auf einer Plattform zu kombinieren und damit die Benutzererfahrung für erfahrene Trader und Anfänger zu verbessern. Dabei werden weiterhin höchste Standards in Bezug auf Vertrauen und Sicherheit gewahrt."

Die Broker-API von Alpaca bietet globalen Partnern wie Kraken fiktive und fraktionierte Aufträge, eine Handelsausführung mit geringer Latenz und eine selbstabwickelnde Plattform, um den Handel mit Aktien provisionsfrei abzuwickeln.

"Wir freuen uns sehr, Kraken zu ihrem bedeutenden Meilenstein, US-Wertpapiere in ihr Angebot aufzunehmen, zu gratulieren. Mit ihrem zukunftsorientierten Ansatz, mehrere Anlageklassen auf einer einzigen konsolidierten Plattform zu vereinen, beweisen sie ihr Engagement für die Bedürfnisse ihrer globalen Kundenbasis. Wir sind begeistert, Teil dieser Reise sein zu dürfen", so Yoshi Yokokawa, CEO und Mitbegründer von Alpaca.

Für die Zukunft plant Kraken, die Aufnahme weiterer traditioneller Anlageklassen wie Optionen zu prüfen und zu eruieren, wie diese weltweit angeboten werden können.

Über Alpaca

Alpaca ist ein Self-Clearing-Broker-Dealer und Brokerage-Infrastruktur für Aktien, ETFs, Optionen und Kryptowährungen mit Hauptsitz in den USA. Das Unternehmen hat bereits über 170 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln beschafft. Alpaca wird von weltweit führenden Investoren unterstützt, darunter Portage Ventures, Spark Capital, Tribe Capital, Social Leverage, Horizons Ventures, Unbound, SBI Group, Derayah Financial, Elefund und Y Combinator. Weitere Informationen erhalten Sie unter: alpaca.markets

Über Kraken

Kraken gehört zu den weltweit größten Börsen für digitale Vermögenswerte und ist Marktführer in Bezug auf Handelsvolumen und Liquidität in Euro. Die Kunden von Kraken handeln weltweit mit mehr als 300 digitalen Vermögenswerten und sechs verschiedenen Fiat-Währungen, einschließlich GBP, EUR, USD, CAD, CHF und AUD. Kraken wurde 2011 gegründet und war eine der ersten Börsen, die Spot-Handel mit Margin, regulierte Derivate und indexbasierte Dienstleistungen anbot. Weltweit vertrauen mehr als 15 Millionen Trader und Institutionen auf Kraken, das einen professionellen, rund um die Uhr verfügbaren Online-Support bietet. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.kraken.com

