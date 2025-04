The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 28.04.2025.Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 28.04.2025ISIN NameCA42982U2065 HIGHBANK RES LTDCA8841211045 THINKIFIC LABS INC.IE000HLUHPT1 LG.JP ESG EXCL. DLAIE000QNJAOX1 LG.GN E.L.O.T.P DLAIE000VTOHNZ0 LG.G.E.L.G.T.E. DLAIT0005495335 BIFIRE S.P.A.KYG6256B1068 DENALI CA.AC.CO. DL-,0001US02217A1025 ALTUS POWER INC.US2946281027 EQUITY COMMONW. SBI DL-01