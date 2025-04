XRP im Aufwärtstrend: Kurs nähert sich der wichtigen 2,30 Dollar-Marke

XRP notiert aktuell bei 2,2736 US-Dollar und setzt damit seinen Aufwärtstrend fort, der sich nach dem Abverkauf Anfang April herausgebildet hat. Seit gut drei Wochen bilden sich höhere Tiefs und höhere Hochs - ein klassisches bullisches Muster. Während der Kurs die 9-Tage-SMA bei 2,19 US-Dollar als dynamische Unterstützung nutzt, stellt der Bereich zwischen 2,30 und 2,35 US-Dollar eine hartnäckige Widerstandszone dar.

Technische Indikatoren zeigen bullisches Momentum

Der MACD (12, 26) steht bei 0,013 und zeigt nach oben, was auf frisches Momentum hindeutet. Parallel dazu klettert der Commodity Channel Index auf 126,34 und liegt damit deutlich über der Schwelle von +100, was ein solides Kaufinteresse signalisiert. Auch andere Indikatoren bestätigen das positive Bild: Die Ultimate Oscillator-Messung von 57,03 bestätigt Stärke ohne überkaufte Niveaus zu erreichen.

Der Rate of Change liefert mit 7,114 ebenfalls ein positives Signal, während Bull/Bear Power bei 0,1647 darauf hinweist, dass die Käufer aktuell die Kontrolle haben. Zusammengefasst bleibt das technische Setup konstruktiv, solange der Kurs die Marke von 2,19 US-Dollar verteidigen kann.

Mögliche Szenarien für die kommenden Handelstage

Gelingt XRP ein überzeugender Ausbruch über 2,30 US-Dollar bei steigendem Handelsvolumen, rückt zunächst das Hoch bei 2,35 US-Dollar in Reichweite. Sollte auch diese Marke überwunden werden, wäre der Weg bis in den Bereich zwischen 2,50 und 2,60 US-Dollar frei - ein Preisband, das bereits im März getestet wurde. An diesem Niveau dürften allerdings erneut Gewinnmitnahmen einsetzen.

Scheitert der Kurs hingegen erneut an der 2,30 US-Dollar-Marke und fällt unter 2,20 US-Dollar zurück, wäre ein Rücklauf in die Konsolidierungszone zwischen 2,05 und 2,10 US-Dollar wahrscheinlich. Bei anhaltendem Verkaufsdruck könnte sogar die Unterstützungszone um 1,95 bis 2,00 US-Dollar getestet werden. Erst ein Fall unter 1,85 US-Dollar würde das übergeordnete bullische Bild ernsthaft eintrüben.

Fantasy Pepe Presale kombiniert drei Trendthemen

Während XRP an einer Richtungsentscheidung arbeitet, zieht ein brandneues Projekt Aufmerksamkeit auf sich. Fantasy Pepe verbindet Meme-Kultur, künstliche Intelligenz und Fantasy-Sports in einer KI-gesteuerten Fußball-Liga. Die Mannschaften werden von ChatGPT und DeepSeek geführt, während Grok als Schiedsrichter fungiert. Community-Mitglieder können auf Sieger tippen, um ihre Token-Bestände zu vergrößern.

Der zugehörige FEPE-Token befindet sich erst seit wenigen Tagen im Vorverkauf und hat bereits Käufe im Gegenwert von über 230.000 US-Dollar verzeichnet. Da der Preis vor dem Börsenlisting stufenweise steigt, eröffnet das frühe Stadium Spielraum für Buchgewinne. Zusätzlich locken sammelbare NFTs und ein Staking-Programm mit 150 Prozent jährlicher Rendite, was das Interesse von Anlegern weiter steigern könnte.

Direkt zur offiziellen Fantasy Pepe-Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.