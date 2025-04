Bitcoin-Kurs über 95.000 Dollar: M2-Indikator sorgt für Diskussionen

Bitcoin verzeichnet aktuell einen erneuten Anstieg um rund 1,5 Prozent und überwindet damit wieder die 95.000 US-Dollar-Marke. Auf Wochensicht gibt es zweistellige Kursgewinne, wodurch das Gesamtbild wieder bullischer wirkt. Während der Kryptomarkt optimistischer wird, sorgt ein bestimmter Indikator für Aufsehen in der Community - allerdings mit einem wichtigen Vorbehalt.

M2-Geldmenge und ihr Einfluss auf Bitcoin

Die Geldmenge M2 gilt als wichtiger makroökonomischer Indikator für die Entwicklung von Bitcoin. Sie umfasst Bargeld, kurzfristige Bankeinlagen und leicht verfügbare Geldmarktinstrumente und reflektiert damit das verfügbare Kapital im Wirtschaftssystem. Historisch zeigt sich, dass Bitcoin auf Veränderungen der M2-Geldmenge tendenziell positiv reagiert - jedoch mit einer zeitlichen Verzögerung zwischen 60 und 90 Tagen.

In den vergangenen Tagen sorgte auf Krypto-Twitter eine auffällige Entwicklung für Aufsehen: Diverse Grafiken, unter anderem auf TradingView verbreitet, zeigten eine regelrechte Explosion der Geldmenge M2. Tatsächlich liegt jedoch eine Anomalie vor - die dargestellten Werte basieren auf fehlerhaften Daten, die zu einer überproportionalen Darstellung des M2-Anstiegs geführt haben.

Korrigierte Prognosen trotz Datenfehlern

Die tatsächliche Entwicklung der Geldmenge zeigt zwar ebenfalls einen deutlichen Anstieg - was grundsätzlich positiv für Bitcoin zu werten ist - jedoch bei Weitem nicht in dem Ausmaß, das manche Charts vermuten lassen. Die Liquidität im Finanzsystem nimmt tatsächlich zu, was mittel- bis langfristig klares Aufwärtspotenzial für Bitcoin signalisiert.

Der Anstieg der M2 ist real, aber nicht exponentiell. Entsprechend bleibt die Grundlage für eine bullische Entwicklung bestehen, ohne dass die überzogenen Kursfantasien, die teilweise auf Social Media kursieren, gerechtfertigt wären. Beispielsweise sieht der Trader Ted nun korrigiert ein Kursziel von 150.000 US-Dollar als realistisch an, da die globale Geldmenge sich auf einem neuen Rekordhoch befindet.

BTCBULL Presale überschreitet 5,1 Millionen Dollar

Während Bitcoin das Basis-Investment bleibt, zielen einige Anleger auf höhere Renditen. Mit BTCBULL könnte ein interessanter Token für Anleger gefunden sein, die auf Bitcoin-Nähe setzen. Dieser Token verbindet die symbolische Kraft von Bitcoin mit dem viralen Charakter klassischer Meme-Coins - allerdings auf eine ernstere Weise als viele etablierte Vertreter des Genres.

BTCBULL differenziert sich durch Belohnungsmechanismen: Bei Erreichen definierter Bitcoin-Preismarken wie 150.000 oder 200.000 US-Dollar schüttet das Projekt reale Bitcoin-Anteile an Token-Halter aus. Parallel dazu reduziert sich die verfügbare Tokenmenge durch programmierte Token-Burns ab einem Bitcoin-Kurs von 125.000 US-Dollar. Der Presale ist über die offizielle Website zugänglich, wo als Zahlungsmittel ETH, USDT sowie Kreditkarten akzeptiert werden.

Direkt zur offiziellen BTC Bull Token Website!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.