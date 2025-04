© Foto: Dall-E

Donald Trump verfolge einen klaren Plan, auch wenn es oft nach Chaos aussehe, erklärt der frühere Investmentbanker Leonhard Fischer im Gespräch mit wallstreetONLINE TV.Trumps Vorgehen, unverschämte Forderungen zu stellen, sei Teil der sogenannten "New Yorker Schule", in der absichtlich extreme Positionen vertreten werden, um die Gegenseite zu verunsichern. "Man setzt überhöhte Forderungen in den Raum, damit sich die andere Seite daran gewöhnt", sagt Fischer. Trump habe diesen Stil auf die Spitze getrieben. Trotz aller Inszenierungen glaubt Fischer nicht daran, dass Trump den Handelskonflikt mit China bis zum Äußersten treiben werde. Trump blinke links und biege rechts ab, so der Ex-Banker. …