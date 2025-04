News von Trading-Treff.de Die Notierungen von Nel Asa sind am Montag am Ende um mehr als 2,5 % geklettert. Erstaunlich genug, denn die Norweger haben schlicht eine weitere schlechte Nachricht erhalten. Der Kurs verläuft gegenwärtig bei 0,2048 Euro, was bedeutet, dass die Aktie in einem maximalen Abwärtstrend verläuft. Die Kurse scheinen sich auf dem extrem niedrigen Niveau von rund 0,20 Euro tatsächlich zu beruhigen. Das hilft derzeit noch nicht, ...

