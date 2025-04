Generix, ein globaler Anbieter von Unternehmenssoftware mit einem umfangreichen Portfolio an SaaS-Lösungen für die Bereiche Lieferkette, Finanzen, Handel und B2B-Integration, gibt heute die Einführung von Generix Resource Management Systems (RMS) bekannt, einer neuen KI-gestützten Anwendung, die alle Lagerressourcen durch intelligente Prognosen, Planung und Analysen in einer einzigen Umgebung optimiert.

Da viele Lagerverwaltungsteams mit fehleranfälligen, unterschiedlichen manuellen Tools Schwierigkeiten haben, mit Störungen in der Lieferkette Schritt zu halten, bietet Generix RMS die präzisen Prognose- und Planungsfunktionen, die zur Kontrolle der Arbeitskosten, zur Maximierung der Ressourcenauslastung und zur Verbesserung der Transparenz der Kapazitäten erforderlich sind.

"In einer Welt, die von Unvorhersehbarkeiten geprägt ist, wissen wir, dass die Risiken zu hoch und die Lieferketten zu komplex sind, um sich bei der Planung und Verwaltung aller Lagerressourcen einfach auf Tabellenkalkulationen zu verlassen", so Si-Mohamed Saïd, Chief Product Marketing Officer bei Generix. "Das neue Generix RMS verfügt über die einzigartige Fähigkeit, intelligente Prognosen und Planungen in jedem Lager zusammenzuführen. Mit RMS powered by AI können Lagerleiter jetzt schneller denn je vom "Was wäre wenn" zum "Los geht's" übergehen."

Die neue SaaS-Anwendung lässt sich leicht in bestehende Lagerverwaltungssysteme (WMS) integrieren und verwandelt Lager- und Personaldaten in genauere und umsetzbare Pläne.

Generix RMS hilft Unternehmen, den maximalen Wert aus allen Lagerressourcen zu ziehen:

Intelligente Prognosen und Planung durch die Anwendung integrierter KI auf alle WMS- und HR-Daten so können Unternehmen intelligente Prognosen erstellen, Pläne zur Bewertung potenzieller Engpässe erstellen und Arbeitslasten vorhersagen alles aus einer Hand.

Optimale Verwaltung aller Aufträge, Aufgaben und Ressourcen. Generix RMS funktioniert standortübergreifend und lässt sich in jedes WMS integrieren für eine effizientere Verwaltung aller Ressourcen. Dies umfasst alles von Mitarbeitern über Ausrüstung und Maschinen bis hin zur Maximierung der Produktivität, Auslastung und Mitarbeitermotivation.

Setzen Sie sofortige Erkenntnisse in Maßnahmen um, indem Sie mit integrierten Analysen schnell von der Planung zur Ausführung übergehen so können Sie die Ressourcennutzung kontinuierlich anpassen und Umverteilungen spontan vornehmen.

Über Generix

Generix ist ein globales SaaS-Unternehmen, das Unternehmen dabei unterstützt, sich miteinander zu verbinden, um jede digitale Verbindung in digitalen Wert zu verwandeln. Es bietet ein führendes Portfolio an Cloud-Lösungen und -Services auf Basis künstlicher Intelligenz, um die wichtigsten digitalen Geschäftsprozesse in den Bereichen Lieferkette, Finanzen und Handel sicher voranzutreiben. Darüber hinaus bietet das Unternehmen End-to-End-Lösungen für die B2B-Integration und -Zusammenarbeit, damit Unternehmen über digitale Geschäftsnetzwerke hinweg uneingeschränkt arbeiten können. Fast 900 Generix-Mitarbeiter sind bestrebt, über 5.000 Kunden in mehr als 60 Ländern bestmöglich zu bedienen. Das Unternehmen hilft dabei, mehr als 17 Milliarden Nachrichten zu verarbeiten, über 600 Millionen Paletten vorzubereiten, über 500 Millionen Rechnungen zu verwalten und mehr als 1 Million Transportvorgänge pro Jahr abzuwickeln. Generix glaubt an das immense Wachstumspotenzial der vernetzten Wirtschaft in einer nachhaltigen Welt. Weitere Informationen: www.generixgroup.com

