Krypto News: +60 % Meme-Coin BONK ist zurück im Spiel, während MIND of Pepe 8,4 Millionen US-Dollar einsammelt

Die letzten Wochen und Monate auf dem Kryptomarkt glichen einer Achterbahnfahrt - und zwar der unangenehmen Sorte. Seitdem der amtierende US-Präsident so ziemlich jedem Land der Welt den Handelskrieg erklärt hat, haben die Kryptokurse eine Reise gen Süden angetreten. Die Leitwährung Bitcoin stürzte zeitweise sogar auf 74.000 US-Dollar ab. Doch die Lage entspannt sich derzeit und die Strafzölle wurden, bis auf die Ausnahme China, vorläufig ausgesetzt. Dementsprechend steigt die Stimmung auf dem Markt. Der Bitcoin legte auf Wochensicht um 8,45 Prozent zu und bei einem Kurs von 94.230 US-Dollar rückt der 100.000 US-Dollar Meilenstein wieder in greifbare Nähe. Die Meme-Coins profitieren ebenfalls von der optimistischeren Stimmung auf dem Markt. Auf Monatssicht stieg die Gesamtmarktkapitalisierung der Scherzwährungen um knapp 10 Prozent auf 56 Milliarden US-Dollar.

+60 Prozent - Bonk kämpft sich zurück

Bonk, der erste Solana Hunde-Meme-Coin, spielte eine nicht ganz unerhebliche Rolle bei dem großen Comeback der Highspeed Blockchain Solana. Erst sein explosiver Kursanstieg Ende 2023 führte dazu, dass der SOL wieder die 100 US-Dollar Marke knackte und ein Comeback in die Krypto Top Ten feiern konnte. Doch die aktuellen Entwicklungen gingen natürlich auch an BONK nicht spurlos vorüber. Die schlechte Stimmung und auch die Konkurrenz, vor allem Fartcoin, machten dem Token zu schaffen. Doch jetzt ist BONK zurück im Spiel. Auf Wochensicht legte der Coin um über 60 Prozent zu und notiert derzeit bei 0,00001986 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung stieg auf 1,56 Milliarden US-Dollar. Fartcoin legte auf Wochensicht lediglich um 25 Prozent zu und notiert derzeit bei 1,11 US-Dollar. Die Marktkapitalisierung liegt bei 1,11 Milliarden US-Dollar. Die beiden Coins unterscheiden sich in noch einem Punkt grundsätzlich. Während FARTCOIN zu den klassischen Meme-Coins zählt und vor allem durch den Hype und seine Community lebt und vor allem als Spekulationsobjekt dient, ist BONK ein Meme-Coin mit einer Utility. Zum einen hat das Projekt mit "Bonk Art Master" eine eigene NFT Kollektion. Zum anderen ist Bonk in über 400 Anwendungen auf Solana integriert. Darunter BONK SWAP, Moonwalk und BONKBETS.

Die Rückkehr der Anleger in Bonk signalisiert auch, dass sich nach den Skandalen um LIBRA und HAWK etwas ändert. Der Trend geht wieder zu Coins mit einer richtigen Utility, die auf Langfristigkeit und nicht nur auf einen kurzen Hype ausgelegt sind. Dazu gehört auch MIND of Pepe, das neue KI-Agenten Meme-Coin Projekt mit dem Charme des berühmten Froschs.

MIND of Pepe sammelt über 8 Milliarden US-Dollar ein

Mit dem aktuell noch laufenden Presale hat das Projekt bereits über 8 Millionen US-Dollar eingesammelt - ein Zeichen dafür, dass Anleger und Investoren großes Potenzial in der Kombination von Meme-Coins und künstlicher Intelligenz erkennen. MIND of Pepe verfolgt dabei ein klares Ziel: Nutzern dabei zu helfen, beim Trading bessere Entscheidungen zu treffen. Mithilfe seiner "Hive Mind"-Technologie analysiert die KI soziale Medien, um aufkommende Trends frühzeitig zu identifizieren, noch bevor sie den breiten Markt erreichen. Die gewonnenen Erkenntnisse stellt MIND of Pepe seinen Nutzern in Echtzeit zur Verfügung.

Der KI-Agent kann zudem eigene Token auf Basis aktueller Trends launchen. Besitzer des nativen MIND Tokens erhalten exklusiven Vorabzugang zu diesen neuen Coins.

Auf seiner eigenen X-Plattform vernetzt sich MIND of Pepe außerdem direkt mit Nutzern, Analysten und Kryptoinfluencern. Das speziell auf die Kryptobranche trainierte LLM-Modell sorgt dabei dafür, dass die KI die Sprache des Marktes versteht und auf Augenhöhe mit der Community kommuniziert.

Early-Bird-Chance: MIND Token zum Vorverkaufspreis sichern

Der Schlüssel zum MIND of Pepe Ökosystem ist der native MIND Token, der derzeit noch im Presale gekauft werden kann. Um Early Bird Investor zu werden, muss man lediglich eine kompatible Wallet mit der Vorverkaufswebseite verbinden. Ein MIND Token aktuell 0,0037465 US-Dollar. Bezahlt werden kann mit ETH, BNB , USDT oder mit einer FIAT Geld mit einer Kreditkarte. On Top hat der MIND auch eine Stakingfunktion, von der die Early Bird Investoren profitieren können. Derzeit sind rund 1,2 Milliarden Token im Contract gesperrt, der APY liegt bei 269 Prozent.

