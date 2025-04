KI-Fußball von Fantasy Pepe nimmt mit echten Partnerschaften Fahrt auf

Mithilfe führender KIs wie ChatGPT, DeepSeek und Grok werden virtuelle Fußballturniere der Titanen veranstaltet, in denen verschiedene Memecoin-Vereine um die Meisterschaft ringen. Dabei übernehmen die ersten beiden jeweils ein Team und Grok die Rolle des Schiedsrichters.

Somit handelt es sich bei Fantasy Pepe um eine Kombination aus einem Fußball-Manager-Spiel und einem Prognosemarkt, wobei mithilfe der Blockchain eine überprüfbare Fairness gewährleistet wird.

Ein Kernelement des Gaming-Ökosystems von Fantasy Pepe stellt die native Kryptowährung $FEPE dar, welche für die verschiedenen Prognosen benötigt wird und als Belohnung erhalten werden kann.

Die Nutzer können den Ausgang eines Matches prognostizieren und sich beispielsweise für PENGU United, 1 FC BONK oder eine andere Mannschaft entscheiden. Sollte diese als Sieger hervorgehen, werden sie für die korrekte Vorhersage belohnt.

Bemerkenswert ist auch, dass der PENGU-Kurs über die vergangenen sieben Tage um 146,33 % und der von Bonk um 61,29 % gestiegen ist. Somit stürzen sich die Investoren wieder auf die Memecoins, was sich auch in den Daten von CoinGecko widerspiegelt, wo sie den Mindshare anführen.

Die Anleger scheinen sich immer mehr für volatilere Assets zu interessieren, was auch dem innovativen Fantasy Pepe zugutekommt. Fantasy Pepe könnte als Pionier an der Schnittstelle von Memecoin-Kultur, Fußball und KI besonders profitieren, wobei er sogar einen realen Nutzen bietet.

Über den Vorverkauf wird der Utility-Token aktuell für einen Preis von 0,000314 USD angeboten. Dieser wird jedoch nicht ewig so niedrig bleiben und schon innerhalb der nächsten zwei Tage erhöht. Daher lohnt sich für Interessierte, wenn sie nicht zu lange zögern, zumal bisher erst 232.738 USD eingeworben wurden.

https://twitter.com/fantasy_pepe/status/1915325051982807086

Prognosemärkte boomen und Fantasy Pepe stürmt zur Meisterschaft

Ein Vorteil von Fantasy Pepe ist das Investment in den wachstumsstarken Prognosemarkt des Web3. Diese Plattformen haben, wie im Falle von Polymarket, im vergangenen Jahr eine Rekordnachfrage verzeichnet und von den Nutzern Milliarden US-Dollar eingenommen. Insbesondere die US-Wahl hat zur Mainstream-Adoption verholfen.

Das Wiederaufleben des Prognosemarktes zusammen mit der anhaltenden Begeisterung für Fußball sowie die große Viralität von führenden Memecoins deuten darauf hin, dass auch die Nachfrage nach den $FEPE-Coins zunehmen wird.

Die von Fantasy Pepe veranstalteten Fußball-Matches dauern 60 Sekunden, sodass die Nutzer nicht lange auf die Ergebnisse warten müssen. Allerdings wird es sich nicht um einfache Matches handeln, stattdessen werden die KIs dafür sorgen, dass sie unvorhersehbar werden. Somit soll für einen besonders großen Unterhaltungswert gesorgt werden.

Damit es nicht zu sehr aus dem Ruder läuft, wird die KI Grok als Schiedsrichter über das Spielfeld walten. Zudem wird das Ökosystem von der Robustheit und Sicherheit der Ethereum-Blockchain unterstützt. Dabei werden alle Prognosen und Belohnungen dezentral, transparent und fälschungssicher abgewickelt.

Bei Fantasy Pepe bietet ein innovatives Konzept, das mit fortschrittlichen Technologien ermöglicht wird. Somit könnte er zu einer der nächsten großen Erfolgsgeschichten der Kryptoindustrie werden, wobei er Meme-Kultur, Fußball-Hype, KI und Web-Funktionen in einem fesselndem Gaming-Ökosystem vereint.

Fantasy Pepe ist Partner von Fußballgiganten - Barca? Ronaldo?

Zu der Play-to-Earn-Wirtschaft, welche die Akzeptanz vorantreiben wird, kommt auch eine umfangreiche Marketingstrategie hinzu. Diese umfasst unter anderem Partnerschaften mit echten Fußballmannschaften und -spielern, um somit die Reichweite des beliebtesten Sports der Welt für Fantasy Pepe zu nutzen.

Nach der ersten Listung an einer DEX (dezentrale Kryptobörse), soll die nächste Phase des Projektes eingeleitet werden. In dieser werden die Partnerschaften bekannt gegeben, welche schon jetzt ausgelotet werden.

All dies kann die Aufmerksamkeit um Fantasy Pepe noch einmal mehr steigern, wobei das Projekt vermutlich einem Millionenpublikum präsentiert wird. Zudem handelt es sich genau um die richtige Zielgruppe.

Auf diese Weise könnte das Handelsvolumen von Fantasy Pepe explodieren, wobei die traditionellen Nutzer zu denen des Web3 hinzukommen. Somit kann er, wie für einen Memecoin typisch, die Mainstream-Adoption der Kryptoindustrie vorantreiben.

Dabei will sich Fantasy Pepe als erster echter Memecoin positionieren, welcher von der Fußball-Energie getragen wird sowie Unterstützung von echten Spielern und Vereinen erhält, welche die Fans kennen und lieben.

Bei Fantasy Pepe trifft Fußball auf Blockchain-Technologie, wobei ein Ökosystem aufgebaut wird, hinter dem die Fans stehen können.

https://x.com/fantasy_pepe/status/1914990816268873923

Weiterer Nutzen des $FEPE-Coins: Passives Einkommen und NFTs richtig verwendet

Eine weitere interessante Möglichkeit für die Investoren stellt das Staking dar. Bei diesem können die Tokeninhaber ihre $FEPE-Coins in einem Pool einsetzen, um ein passives Einkommen zu erhalten. Dieses hängt von NFT-Belohnungen und Vorhersagegewinnen ab.

Aktuell liegen die Zinsen bei 1.268 % pro Jahr. Allerdings werden diese dynamisch angepasst, wobei die Rendite von der Anzahl der eingesetzten Coins, der Gesamtanzahl im Pool und dem Zeitpunkt des Stakings abhängt, wobei man zu Beginn mehr erhält.

Die unterhaltsamen Memecoin-Fußball-Stars und verschiedenen Momente von Fantasy Pepe verdienen es, einen Platz für die Ewigkeit zu erhalten. Deshalb werden sie als zeitlose NFTs gesichert, welche zu digitalen Sammelkarten werden.

Beispielsweise könnte ein Spieler den Pepe Ballon d'Or gewinnen und dann als limitierte Auflage in Form eines NFTs verewigt werden. Diese sind wiederum sammelbar und handelbar, um die wachsende Web3-Wirtschaft weiter anzutreiben. Außerdem wird somit eine zusätzliche Einnahmequelle geboten, die neben P2E einen weiteren Nutzen bietet.

Den Stakern erhalten auch Zugang zu exklusiven NFTs, Governance-Abstimmungen und Privilegien zur Teambildung gegeben, somit können sie das Gaming-Ökosystem mitgestalten, was sich förderlich auf den langfristigen Erfolg auswirken kann.

Fantasy Pepe ist ein Marketinggigant und könnte es in die Premier League schaffen

Fantasy Pepe hat seine Tokenomics so ausgelegt, dass sie Incentivierungen für das langfristige Halten bieten, den Nutzen steigern und ein nachhaltiges Wachstum des kultigen Gaming-Ökosystems fördern.

Insgesamt gibt es nur 125 Mrd. $FEPE-Coins und keinerlei Bevorzugung von Insidern durch private Verkäufe oder Seed-Investments. Daher sind auch kein Dumpings von Insidern wie Venture Capitalists an Kleinanleger zu erwarten.

Das ICO von Fantasy Pepe wird über 30 Stufen durchgeführt, in denen der Verkaufspreis sukzessive angehoben wird, sodass frühe Investoren am meisten profitieren. Auf diese Weise sollen 20 % der Token veräußert werden.

Darüber hinaus legt das Team einen großen Wert auf Partnerschaften, weshalb 35 % der Token für das Marketing eingeplant wurden. Daher könnte die Marke auch schon bald auf den ersten Trikots der Premier League zu sehen sein.

Weitere 15 % der Coins wurden für das Staking und 15 % für die Vorhersage-Prämien eingeplant. Auf diese Weise kann das Projekt die Anreize garantieren, während das Ökosystem expandiert und eine organische Nachfrage aufbaut.

Fantasy Pepe positioniert sich auf einem 82-Milliarden-Dollar-Markt für Memecoins und KI, wozu die Märkte für Prognosen und GameFi hinzukommen

Die Memecoins haben das meiste Interesse der Krypto-Community erweckt. In diesem Zusammenhang konnten viele Kryptowährungen wie $PEPE und $BONK Milliardenbewertungen erzielen. Der Memetoken-Sektor hat dabei zeitweise eine Bewertung von mehr als 140 Mrd. USD verzeichnet, als die Anleger vom FOMO ergriffen wurden.

Mittlerweile hat die Marktkapitalisierung des Sektors auf 56,0 Mrd. USD abgenommen. Dennoch konnten sie zuletzt wieder an Bedeutung gewinnen, was sich in der nächsten Zeit noch einmal verstärken kann.

https://www.coingecko.com/en/categories/meme-token

Fantasy Pepe richtet sich mit einer Kombination aus KI, Prognosemarkt und Play-to-Earn sowie seinem nützlichen Geschäftsmodell sowohl an die Krypto-Fans als auch an die Fußball-Community.

Ebenfalls positiv entwickeln sich die Kurse der KI-Coins. Schließlich handelt es sich dabei um einen der vielversprechendsten Narrative, welcher viele andere Branchen revolutioniert und deshalb die Anleger besonders fasziniert.

Zum jetzigen Zeitpunkt wird der Krypto-KI-Sektor mit 26,0 Mrd. USD bewertet. Insbesondere die KI-Agenten sind besonders gefragt, zu denen auch Fantasy Pepe mit seinem innovativen Konzept gehört. So ist Virtuals Protocol beispielsweise über die vergangenen sieben Tage um 122,3 % gestiegen.

https://www.coingecko.com/en/categories/artificial-intelligence

Derzeit können die $FEPE-Coins nur über den Vorverkauf erhalten werden. Dieser steht auf der Website von Fantasy Pepe zur Verfügung. Nachdem man eine digitale Geldbörse synchronisiert hat, kann mit ETH, BNB, USDT und Bankkarte gezahlt werden.

Sobald der $FEPE-Coin an den Börsen eingeführt wurde, kann dieser über die Website mit derselben Wallet eingefordert werden, die während des Presale-Investments dafür verwendet wurde.

Lassen Sie sich mit einem Abo der Social-Media-Kanäle von Fantasy Pepe auf X, Instagram und Telegram keine Nachrichten und Entwicklungsberichte des Projektes entgehen.

Jetzt Fantasy Pepe entdecken!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.