Eurosets, ein innovatives italienisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung lebensrettender medizinischer Geräte spezialisiert hat, stellt auf dem EuroELSO 2025 Kongress zwei wichtige Innovationen vor: Landing Breathe und Xtreme Rescue

Ettore Sansavini, GVM Care Research President, and Antonio Petralia, CEO and Executive Vice President of Eurosets, with Xtreme Rescue and Jetson One

Landing Breathe ist ein Kapnometer der nächsten Generation, das für die umfassende Überwachung sowohl der mechanischen Oxygenatorlunge als auch der natürlichen Lunge während ECMO-Behandlungen (extrakorporale Membranoxygenierung) entwickelt wurde. Das Gerät lässt sich in Landing Advance integrieren, das bereits 22 Stoffwechselparameter analysiert. Dank dieser Technologie erhalten Ärzte ein Echtzeit-Gesamtbild der Atemwegsverhältnisse des Patienten und können so die Therapie optimal steuern.

Neben dieser Innovation präsentiert Eurosets auch Xtreme Rescue, ein tragbares ECMO-Gerät, das für die Unterstützung außerhalb des Krankenhauses in kritischen Situationen entwickelt wurde. Mit einem Gewicht von weniger als 7 kg und Materialien wie Titan, Kevlar, Kohlefaser und Aluminium ist es das leichteste Gerät seiner Kategorie. Es lässt sich leicht mit dem Krankenwagen oder Hubschrauber transportieren und ist in Sekundenschnelle einsatzbereit. Xtreme Rescue ist für den Einsatz in Synergie mit Colibrì, einem weiteren Gerät von Eurosets, konzipiert und gewährleistet so eine zeitnahe und zuverlässige Unterstützung in den kritischsten Momenten. Dank seines Schnellmontagesystems und seiner sofortigen Einsatzbereitschaft ist es ideal für extreme Rettungssituationen geeignet. Auf der EuroELSO wurde das Gerät auch in Kombination mit einem senkrecht startenden Elektroflugzeug (eVTOL) vorgestellt, das eine mögliche Zukunft aufzeigt, in der fortschrittliche Technologien und innovative Mobilität zusammenkommen, um selbst die entlegensten Gebiete schnell zu erreichen.

"Mit Landing Breathe und Xtreme Rescue haben wir unsere ECLS-Geräteplattform weiter ausgebaut. Damit können Ärzte das am besten geeignete Gerät sowohl für den Einsatz außerhalb als auch innerhalb des Krankenhauses bestimmen und eine größere Anzahl von Vitalparametern überwachen", sagt Antonio Petralia, CEO und Executive Vice President von Eurosets

