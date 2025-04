Bietet fortschrittliche Radar Target Generation und EW-Bedrohungssimulationslösungen zur Stärkung der Radar- und elektronischen Unterstützungskapazitäten der NATO in allen Mitgliedsstaaten

Keysight Technologies, Inc. (NYSE: KEYS) hat einen Auftrag im Rahmen des FORACS-Projekts (Naval Forces Sensor and Weapons Accuracy Check Sites) der NATO erhalten, um seine Testkapazitäten für kritische Radar- und elektronische Unterstützungsmaßnahmen (ESM) zu modernisieren. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Keysight "Radar Target Generator and Electronic Warfare Test" (EW) Lösungen zur Stationierung auf NATO-Marinestützpunkten liefern, um die Kalibrierung und Wartung der NATO-Radarsysteme und die Bewertung der ESM-Wirksamkeit zu ermöglichen.

Moderne Militär- und Seestreitkräfte sind von der Genauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Radar- und ESM-Systeme zur Aufrechterhaltung des Situationsbewusstseins, des effektiven Targetings und der rechtzeitigen Erkennung von Bedrohungen stark abhängig. In einer Zeit zunehmend komplexer und sich rasch entwickelnder Bedrohungen durch elektronische Kriegsführung benötigen Verteidigungsorganisationen anspruchsvolle, hochpräzise Testumgebungen. Diese Umgebungen müssen in der Lage sein, reale Szenarien durch dynamische Multiemitter-Signale, fortgeschrittene Bedrohungsmodellierung und Closed-Loop-Testmethoden zu replizieren.

Die Radar Target Generator- und EW-Lösungen von Keysight sind darauf ausgelegt, diese anspruchsvollen Anforderungen zu erfüllen, um NATO FORACS in die Lage zu versetzen, die Betriebsbereitschaft der Radar- und ESM-Systeme in allen Mitgliedsstaaten sorgfältig zu bewerten und zu optimieren. Der Vertrag umfasst die Integration und Lieferung der Radar Target Generator- und EW-Bedrohungssimulatoren der nächsten Generation. Dies wird eine verbesserte Genauigkeitsüberprüfung und gründliche Systemleistungstestung im Rahmen komplexer elektromagnetischer Umgebungen sicherstellen. Insbesondere nutzt der Radar Target Generator kommerzielle Keysight Massenprodukte, die mit maßgeschneiderter Firmware und einer grafischen, vollständig in Europa entwickelten Benutzeroberfläche ausgestattet und auf die spezifischen Anforderungen der NATO zugeschnitten sind.

Die Systeme, die Keysight der NATO zur Verfügung stellen wird, lassen sich durch mehrere Schlüsselfaktoren definieren:

Hochpräzise Radar Target Generation: Simuliert präzise Radarechos, einschließlich Doppler-Verschiebung, Bereichs- und Querschnittsvariabilität, um genaues Testen der Radarverfolgung zu ermöglichen.

Simuliert präzise Radarechos, einschließlich Doppler-Verschiebung, Bereichs- und Querschnittsvariabilität, um genaues Testen der Radarverfolgung zu ermöglichen. Anspruchsvolle EW-Bedrohungssimulation : schafft komplexe elektromagnetische Bedrohungsumgebungen durch Multiemitter-Interferenz, Störsignale und Täuschungstechniken zur Bewertung der Wirksamkeit des ESM-Systems.

: schafft komplexe elektromagnetische Bedrohungsumgebungen durch Multiemitter-Interferenz, Störsignale und Täuschungstechniken zur Bewertung der Wirksamkeit des ESM-Systems. Anpassbares Design mit offener Architektur: Das modulare Hardware- und Software-Framework ermöglicht inkrementelle System-Upgrades, um die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Einsatzanforderungen sicherzustellen.

Das modulare Hardware- und Software-Framework ermöglicht inkrementelle System-Upgrades, um die Anpassungsfähigkeit an zukünftige Einsatzanforderungen sicherzustellen. Einsetzbare und modulare Konfiguration: Für den Einsatz vor Ort und im Labor konzipiert, um flexible Testmöglichkeiten an mehreren NATO-Standorten bereitzustellen.

Das NATO FORACS Büro im NATO-Hauptquartier in Brüssel berichtete: "Das NATO FORACS Büro freut sich über die Vergabe dieses Auftrags, um wichtige Ausrüstungen zu liefern und die Kernradarfähigkeiten und ESM-Testmöglichkeiten von NATO FORACS wiederherzustellen und somit den wachsenden Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden."

Thierry Locquette, EMEA Vice President und General Manager bei Keysight, erläuterte: "Die Fähigkeit der NATO, die Genauigkeit seiner Radar- und ESM-Systeme zu überprüfen und zu verbessern ist entscheidend für den Missionserfolg im heutigen umkämpften Umfeld des elektromagnetischen Spektrums. Keysight ist stolz darauf, die modernsten Lösungen anzubieten, die notwendig sind, um NATO FORACS zu befähigen, die höchste Sensorleistung zur Sicherstellung der operativen Überlegenheit gegenüber den alliierten Streitkräften aufrechtzuerhalten. Unsere Radar Target Generator Lösung wurde in Europa im Rahmen einer engen Zusammenarbeit mit unseren lokalen FuE- und Lösungszentren sowie mit europäischen Technologiepartnern entwickelt, um eine äußerst realistische, flexible und zukunftssichere Testmöglichkeit für die wachsenden Verteidigungsbedürfnisse der NATO zur Verfügung zu stellen."

Keysight wird seine Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsfähigkeiten vom 6. bis 8. Mai auf der Messe AOC Europe 2025 präsentieren. Besuchen Sie Keysight am Stand F21, um weitere Informationen zu erhalten.

Quellenangabe

Website der Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsindustrie: Keysight Threat Simulation Solution

Technischer Überblick: Keysight EW Threat Simulation View

