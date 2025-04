Freiburg (ots) -(Es) ist (...) ein wichtiges Zeichen, dass die künftige Bundesregierung dazu bereit ist, erhebliche finanzielle Mittel zu mobilisieren, um die Bundeswehr zu ertüchtigen (...). Ob es sich dabei aber - wie nun Bundespräsident Steinmeier betont - tatsächlich um die wichtigste Aufgabe der neuen Regierung handelt? Schließlich ist es ja nicht so, dass es nicht auch noch andere Dinge gäbe, um die man sich kümmern müsste. (...) Bei aller berechtigten Sorge um die Sicherheit Europas sollte man darum bemüht sein, Maß zu halten - auch rhetorisch. Auch daran wird sich entscheiden, ob die Zeitenwende in Deutschland den Rückhalt der Menschen erfährt, den es am Ende brauchen wird. https://mehr.bz/khs119qPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6021937