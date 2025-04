NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU nach Zahlen von 430 auf 400 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Triebwerksbauer habe im ersten Quartal beim operativen Ergebnis (Ebit) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie sprach vor diesem Hintergrund und dem Free Cashflow von soliden Ergebnissen. Die Aktie bleibe ihr "Top Pick" in der zivilen Luftfahrtindustrie. Die Kurszielsenkungen begründete sie mit Währungseinflüssen./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2025 / 16:09 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2025 / 16:09 / ET

DE000A0D9PT0