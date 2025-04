Die CureVac-Aktie legt deutlich zu, doch Analysten bleiben gespalten. Hohe Volatilität und gemischte Fundamentaldaten prägen die aktuelle Entwicklung.

Die CureVac-Aktie zeigt sich heute in Topform: Mit einem Plus von über 8% auf 3,05 Euro gehört der mRNA-Pionier zu den stärksten Titeln im deutschen Handel. Doch was treibt den plötzlichen Optimismus - und wie nachhaltig ist die Erholung?

Kursrallye mit gemischten Signalen

Die aktuelle Hausse des Biotech-Unternehmens kommt nicht aus dem Nichts. Seit dem 52-Wochen-Tief von 2,36 Euro im April 2024 hat der Titel bereits um knapp 30% zugelegt. Allein in dieser Woche legte die Aktie fast 9% zu.

Doch die Fundamentaldaten zeichnen ein ambivalentes Bild:

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4,18 spricht für eine günstige Bewertung

von 4,18 spricht für eine günstige Bewertung Gleichzeitig warnen Analysten vor fragilen Margen und nach unten revidierten Umsatzprognosen

Der MSCI ESG-Score von BBB zeigt Nachhaltigkeitsrisiken auf

Analysten gespalten - Kursziele weit entfernt

Die Expertengemeinde ist geteilter Meinung: Während der mittlere Konsens bei "Outperform" liegt, reicht die Spanne der Kursziele von 2,21 Euro bis 12,05 Euro. Das durchschnittliche Ziel von 5,72 Euro liegt allerdings deutlich über dem aktuellen Kurs - ein Potenzial von über 100%.

Die große Frage: Kann CureVac die hohen Erwartungen angesichts der operativen Herausforderungen erfüllen? Am 21. Mai könnte die Q1-Zahlenveröffentlichung neue Impulse geben. Bis dahin dürfte die Volatilität bei einer annualisierten Schwankungsbreite von 70% hoch bleiben.

Der aktuelle Höhenflug zeigt: Die mRNA-Story hat weiterhin Anhänger. Doch ob es sich um eine nachhaltige Trendwende oder nur eine kurze Verschnaufpause handelt, wird sich erst in den kommenden Wochen zeigen.

