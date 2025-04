Armis Centrix Plattform und Produkte erhalten Auszeichnungen, darunter "Best Solution" für Cyber Exposure Management

Armis, das Unternehmen für Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit, gab heute bekannt, dass es auf der diesjährigen RSAC-Konferenz fünf Global InfoSec Awards des Cyber Defense Magazine gewonnen hat.

Armis erhielt die folgenden Auszeichnungen:

Armis wurde als "Editor's Choice Cybersecurity Company" ausgezeichnet

Armis Centrix wurde als "Best Solution" für Cyber-Risikomanagement ausgezeichnet

Curtis Simpson, CISO und Chief Advocacy Officer von Armis, wurde als "Publisher's Choice CISO" ausgezeichnet

Armis Centrix for Early Warning wurde als "wegweisendes" Produkt für Threat Intelligence ausgezeichnet

Armis Centrix for VIPR Pro Prioritization and Remediation erhielt die Auszeichnung "Publisher's Choice" in der Kategorie "Vulnerability Assessment, Remediation and Management"

"Cyber Exposure Management ist nicht nur eine Reihe von Tools, sondern ein strategischer Ansatz, den Unternehmen verfolgen müssen, um ihre schwierigsten Herausforderungen im Bereich Cybersicherheit zu bewältigen", so Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Angreifer, darunter auch staatliche Akteure, die die Gesellschaft destabilisieren wollen, entwickeln unermüdlich neue Methoden, um ihre böswilligen Ziele zu erreichen. Auch wir bleiben beharrlich dabei, ihre Angriffe zu vereiteln, indem wir uns kontinuierlich weiterentwickeln und über die Erkennung hinausgehen, um echte Sicherheit zu bieten nicht erst nach einem Angriff, sondern schon davor."

Der Bedarf an umfassendem Cyber-Risikomanagement und -Sicherheit war noch nie so groß wie heute. Armis Centrix, die Cyber-Risikomanagement-Plattform von Armis, deckt den gesamten Lebenszyklus des Managements von Cyber-Bedrohungen ab. Die Plattform mindert proaktiv alle Risiken für Cyber-Assets, indem sie alle Assets vom Boden bis zur Cloud identifiziert und Schwachstellen und Sicherheitsbefunde behebt, um die gesamte Angriffsfläche zu schützen.

Armis arbeitet kontinuierlich an Innovationen, um Unternehmen bei der Sicherung ihrer komplexesten Umgebungen zu unterstützen. Im vergangenen Jahr hat das Unternehmen seine Fähigkeiten in den Bereichen Frühwarnung, Priorisierung von Schwachstellen und Behebung verbessert. Durch die Kombination von Frühwarnungen zu wichtigen Schwachstellen mit dem Kontext aller kritischen Sicherheitsbefunde und Assets können Unternehmen ihre Ressourcen auf die Risiken mit der höchsten Priorität konzentrieren und das Risikofenster für Ereignisse reduzieren, die das Geschäft am stärksten beeinträchtigen könnten.

Angesichts der exponentiell steigenden Nachfrage nach seiner Plattform setzt Armis seine bedeutende Geschäftsdynamik fort, darunter der Abschluss von drei Übernahmen, das Überschreiten der Marke von 200 Millionen US-Dollar beim wiederkehrenden Jahresumsatz und die Steigerung seines Gesamtwerts auf 4,2 Milliarden US-Dollar

"Armis verkörpert drei wichtige Eigenschaften, die wir bei den Gewinnern suchen: das Verständnis der Bedrohungen von morgen schon heute, die Bereitstellung einer kostengünstigen Lösung und unerwartete Innovationen, die dazu beitragen, Cyberrisiken zu mindern und der nächsten Sicherheitslücke einen Schritt voraus zu sein", so Gary S. Miliefsky, Herausgeber des Cyber Defense Magazine.

Armis präsentiert seine Armis Centrix-Plattform diese Woche auf der RSAC 2025 Conference am Stand N-5457. Erfahren Sie mehr über die Pläne von Armis für die Veranstaltung und vereinbaren Sie hier einen Termin mit Führungskräften.

Curtis Simpson und Nadir Izrael, Mitbegründer und CTO von Armis, werden auf der RSAC-Konferenz darüber sprechen, wie der Lebenszyklus von Remediation effektiv verwaltet werden kann. Die Session findet am Dienstag, 29. April, von 14:25 bis 15:15 Uhr PT im Moscone South Esplanade 153 statt.

Darüber hinaus wird Izrael am Mittwoch, 30. April, von 15:55 bis 16:15 Uhr PT im Moscone West Level 1 in der folgenden Keynote-Session mit dem Titel "Catch Attackers Before They Strike with AI-powered Threat Intelligence" (Angreifer mit KI-gestützter Bedrohungsintelligenz stoppen, bevor sie zuschlagen) sprechen

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

