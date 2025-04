Die Al Zorah Development Company, eine Partnerschaft zwischen der Regierung von Ajman und Solidere International, hat gemeinsam mit Four Seasons Pläne zur Eröffnung des Four Seasons Resort Ajman in Al Zorah für das Jahr 2026 bekannt gegeben. Das luxuriöse Resort direkt am Strand wird umfassend modernisiert, unter anderem mit erstklassigen Unterkünften und öffentlichen Einrichtungen.

From left: George Saad, CEO of Al Zorah Development Company, and Adrian Messerli, Area President, Hotel Operations, EMEA at Four Seasons, during the signing of the agreement. (Photo: AETOSWire)

Das Resort wird über 23 Villen, 74 Zimmer und Suiten verfügen, die alle mit privaten Terrassen ausgestattet sind und einen atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf bieten. Nur 25 Minuten vom internationalen Flughafen Dubai entfernt bietet das Resort eine einzigartige Mischung aus Komfort und natürlicher Ruhe.

George Saad, CEO der Al Zorah Development Company, erklärte, das Projekt biete die Gelegenheit, das derzeitige Anwesen zu einem erstklassigen Luxusziel auszubauen, das die lokale Kultur mit den globalen Standards von Four Seasons verbindet. Er freut sich darauf, international Aufmerksamkeit zu erwecken und die Attraktivität der Region zu erhöhen.

Bart Carnahan, President of Global Business Development, Portfolio Management, and Residential bei Four Seasons, zeigte sich begeistert über den Ausbau der Markenpräsenz in den VAE. Er fügte hinzu, dass die Zusammenarbeit mit Al Zorah Development darauf abzielt, ein Luxuserlebnis der Weltklasse zu bieten, das die renommierte Gastfreundschaft hervorhebt, für die Four Seasons bekannt ist.

Das Resort verbindet moderne Architektur mit üppigen Gärten und bietet eine Vielzahl von Einrichtungen für Gäste aller Altersgruppen. Es wird ein hochmodernes Fitnesscenter, luxuriöse Spa-Einrichtungen, einen Privatstrand und einen 85 Meter langen Infinity-Pool bieten, der in separate Bereiche für Erwachsene und Kinder unterteilt ist.

Darüber hinaus erwartet die Gäste ein sorgfältig zusammengestelltes Freizeitangebot, darunter Kinderprogramme, Tauchausflüge und geführte Touren zur Erkundung der Mangrovenwälder und des natürlichen Baches. Golfbegeisterte haben Zugang zum Al Zorah Golf and Yacht Club mit einem von Jack Nicklaus entworfenen 18-Loch-Meisterschaftsplatz.

Das Resort bietet zudem gehobene Gastronomie, darunter ein Restaurant, das globale Küche mit Panoramablick auf das Meer serviert, eine Strandbar und ein Restaurant, in dem man die lokale Atmosphäre genießen kann, sowie ein italienisches Restaurant, das lokale und internationale Aromen kombiniert alles vor einer atemberaubenden Kulisse. Das Four Seasons Resort in Al Zorah, Ajman, setzt auf Luxus und außergewöhnlichen Service und bietet so ein unvergleichliches Gasterlebnis in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

