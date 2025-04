Hochauflösende bildgebende 3D-Modelle treiben die Forschung zu hämatologischen Krebserkrankungen mit klinisch relevanten Tumormodellen voran

Crown Bioscience, ein globales Auftragsforschungsunternehmen (CRO) mit Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und Teil von JSR Life Sciences und der japanischen JSR Corporation, stellt heute auf der AACR 2025 seine hochmodernen 3D-In-vitro-Modelle der Knochenmarknische (BMN) vor, die die Forschung zu hämatologischen Krebserkrankungen vorantreiben sollen. Dieses innovative Modell bietet sowohl die physikalische Umgebung (Zell-Zell-Interaktionen) als auch den Wachstumsfaktor-Cocktail, den hämatologische Krebszellen zum Gedeihen und zur Vermehrung benötigen, und stellt damit eine dynamische Plattform für die Untersuchung von malignen Flüssigkeitskrebsarten wie akuter myeloischer Leukämie (AML) und multiplem Myelom (MM) dar.

Das System enthält wichtige zelluläre Komponenten Stromazellen und Endothelzellen in biofunktionellen Hydrogelen, die mit vom Patienten gewonnenen Tumorzellen besiedelt und optional mit autologen Immunzellen ergänzt werden. Durch die genaue Nachbildung der essenziellen Tumormikroumgebung bietet die Nische ein physiologisch relevantes System, das Einblicke in das Tumorverhalten, die Immunumgehung und die Arzneimittelresistenz ermöglicht und klassische Suspensionsassays in Bezug auf Zellviabilität, Assay-Vielseitigkeit und klinische Vorhersagbarkeit übertrifft.

"Crown Bioscience ist stolz darauf, diese hochauflösende bildgebungsbasierte 3D-BMN-Plattform vorstellen zu können, die ein einzigartiges und robustes Hochdurchsatz-Arzneimittelscreening in primären Patientenzellen ermöglicht, mit dem Malignome und Toxizitäten in großem Maßstab getestet werden können", sagte Ludovic Bourré, Vice President, Research and Innovation, Crown Bioscience. "Bislang hinkte die Knochenmarkforschung aufgrund fehlender relevanter In-vitroModelle hinter der Forschung zu soliden Tumoren hinterher. Mit diesen technologischen Fortschritten im Bereich BMN können wir Forschern nun helfen, zu verstehen, wie Krebs nach Erreichen des Knochenmarks Therapien überlebt. So können sie die Auswahl von Wirkstoffkandidaten mit weniger Off-Target- oder Knochenmark-bezogenen Nebenwirkungen steuern und Mechanismen der Arzneimittelresistenz überwinden."

Forscher können mit den BMN-Modellen erhebliche Vorteile erzielen, darunter

Die Verwendung aussagekräftigerer Ex-vivo -Daten zur Erhöhung der Genauigkeit der Krebszellreaktion

-Daten zur Erhöhung der Genauigkeit der Krebszellreaktion Die Möglichkeit, Wirkstoffe bereits in einem frühen Stadium der Arzneimittelentwicklung auf hämatologische Toxizität zu untersuchen

Verbesserte translationale Erkenntnisse für fundiertere In-vivo -Studien, was zur Reduzierung von Tierversuchen und zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung beiträgt

-Studien, was zur Reduzierung von Tierversuchen und zur Beschleunigung der Arzneimittelentwicklung beiträgt Die Entwicklung wirksamerer, gezielterer Therapien durch die Modellierung adhäsionsvermittelter Arzneimittelresistenzen

Die Erschließung neuer Potenziale in der Stammzellforschung, der hämatologischen Malignomforschung und der Knochenmark-spezifischen Onkologie

Die Einführung der BMN-Plattform fügt sich nahtlos in die Expertise von Crown Bioscience in den Bereichen 3D-organoidähnliche Zellkulturen, Arzneimittelresistenzmodelle und AML-Mausmodelle ein und schließt eine Lücke zwischen In-vitro- und In-vivo-Modellen.

Bourré sagte: "Dies ist ein sehr spannender Fortschritt für Forscher, und mit diesem Angebot, das sich in die bestehenden Lösungen von Crown Bioscience integriert, können wir Innovationen kontinuierlich vorantreiben und die Arzneimittelentwicklung beschleunigen."

Crown Bioscience wird auf der AACR ein Poster präsentieren, dessen Details unten aufgeführt sind.

Titel: 3D-Knochenmarknische: Skalierbare und physiologisch relevante Ex-Vivo-Plattform für das Wirkstoffscreening bei akuter myeloischer Leukämie und multiplem Myelom

Sitzungskategorie: Experimentelle und molekulare Therapeutika

Sitzungstitel: Technologien für Wirkstoffentdeckungstests

Sitzungsdatum und -zeit: 29. April um 14:00 Uhr CT

Ort: Posterbereich 16

Postertafel Nummer: 21

Veröffentlichte Abstract-Nummer: 5493

Weitere Informationen zu 3D BMN finden Sie auf unserer Plattformseite. Um das Poster von Crown Bioscience anzusehen, klicken Sie hier.

Über Crown Bioscience

Crown Bioscience, ein Unternehmen von JSR Life Sciences, ist eine globale Auftragsforschungsorganisation (CRO), die sich der Beschleunigung der Arzneimittelforschung und -entwicklung in den Bereichen Onkologie und Immunonkologie verschrieben hat. Wir arbeiten mit Biotech- und Pharmaunternehmen zusammen, um innovative, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die präklinische Forschung, translationale Plattformen und Unterstützung bei klinischen Studien umfassen. Mit der weltweit größten kommerziell verfügbaren Sammlung von patientenabgeleiteten Xenotransplantaten (PDX) und rund 1.000 Tumororganoidmodellen, die auf der Hubrecht Organoid Technology basieren, bieten wir einzigartige Einblicke in 35 Krebsindikationen. Unsere Expertise umfasst In-vivo-, In-vitro- Ex-vivo- und In-silico-Methoden, ergänzt durch fortschrittliche Labordienstleistungen, die das gesamte Spektrum der Arzneimittelentwicklung abdecken. Darüber hinaus erweitert unsere umfangreiche Biobank mit flüssigen und menschlichen Bioproben, die mit klinischen Daten verknüpft sind, unsere Forschungsmöglichkeiten im Bereich der Onkologie. Unsere Labore in 11 hochmodernen Einrichtungen in den USA, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum erfüllen die höchsten Industriestandards, darunter die Akkreditierung durch das College of American Pathologists (CAP) und die Internationale Organisation für Normung (ISO). Weitere Informationen finden Sie unter http://www.crownbio.com.

Crown Bioscience

Sarah Martin-Tyrrell

pr@crownbio.com