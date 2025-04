Toronto (ots/PRNewswire) -- Integration von Stillman Digital mit Talos: Stillman Digital kündigt die Integration mit Talos an und bietet institutionellen Kunden direkten Zugang zu dessen regulierter, tiefer OTC-Liquidität, die ihnen verbesserte Handelsmöglichkeiten und engere Ausführungsspannen bietet.- Stärkung der institutionellen Partnerschaften: Die Aufnahme in das Talos Provider Network festigt die Rolle von Stillman Digital als vertrauenswürdiger, regulierter Liquiditätsanbieter für globale Institutionen. Diese Partnerschaft stärkt auch die Führungsposition von DeFi Technologies im wachsenden Ökosystem der digitalen Vermögenswerte und erweitert die Reichweite des Unternehmens auf den umfangreichen institutionellen Kundenstamm von Talos.- Gary Pike wird Leiter für institutionelles Wachstum: Der erfahrene Händler Gary Pike, der zuvor als Handelsleiter für Nord- und Südamerika bei B2C2 und als leitender Händler bei BlockTower Capital tätig war, tritt als Handelsleiter in das Unternehmen Stillman Digital ein. Garys fundierte Erfahrung im institutionellen Handel wird Stillman Digital bei der strategischen Expansion in die institutionelle Handelsausführung unterstützen und die Handelskapazitäten des Unternehmens weiter verbessern.DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen leistet ("DeFi"), gab heute zusammen mit seiner Tochtergesellschaft Stillman Digital, einem führenden Anbieter von Technologie und Liquidität für digitale Vermögenswerte, die offizielle Integration mit Talos bekannt, dem führenden institutionellen Technologieanbieter für digitale Vermögenswerte.Durch diese Zusammenarbeit können Nutzer von Talos nun direkt auf die regulierte Liquidität von Stillman Digital zugreifen und von individuellen Liquiditätslösungen, schneller Ausführung und konstant engen Spreads profitieren. Es wird erwartet, dass diese Integration die Handelsvolumina von Stillman Digital durch die Anbindung an die globale institutionelle Nutzerbasis von Talos erhöhen wird, was das Unternehmen für ein beschleunigtes Umsatzwachstum positioniert.Seit seiner Gründung hat Talos den Handel mit digitalen Vermögenswerten im Wert von fast einer halben Billion Dollar ermöglicht und dient als wichtiges Tor für institutionelle Marktteilnehmer. Durch die Aufnahme von Stillman Digital in das Talos Provider Network wird die Tiefe und Vielfalt der Liquidität, die den Kunden von Talos zur Verfügung steht, weiter erhöht und gleichzeitig die Reichweite von Stillman Digital auf eine globale Basis von erstklassigen institutionellen Investoren ausgeweitet."Die Partnerschaft mit Talos ist ein bedeutender Schritt in der Mission von Stillman Digital, den weltweit führenden Handelsunternehmen erstklassige Liquiditätslösungen zu liefern", so Jack West, Mitbegründer und Betriebsleiter von Stillman Digital. "Wir freuen uns, Nutzern von Talos einen direkten Zugang zu unseren individuellen Liquiditätsdienstleistungen zu bieten, die ihnen helfen, in einem sicheren, regulierten Umfeld eine hervorragende Ausführungsqualität zu erzielen."Im Rahmen seiner kontinuierlichen Expansion hat Stillman Digital Gary Pike zum Handelsleiter ernannt. Gary bringt eine einzigartige Kombination aus institutioneller Handelserfahrung und technischem Fachwissen mit, da er zuvor als Handelsleiter für Nord- und Südamerika bei B2C - mit einem täglichen Krypto-Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar in der Spitze - tätig war und leitende Positionen bei BlockTower Capital und FBG Capital innehatte. Gary ist ein ehemaliger Footballspieler der Division 1 an der University of Nebraska, hat einen Abschluss in Teilchenphysik und verfügt über umfangreiche Handelserfahrung, darunter die Leitung eines 100-Millionen-Dollar-Handelsbuchs bei Ronin. Seine Führung wird sowohl die Handelskapazitäten von DeFi Technologies als auch von Stillman Digital weiter stärken, da sie ihr Angebot an institutioneller Liquidität über Talos und darüber hinaus erweitern.Mit der zunehmenden Reifung des regulatorischen Umfelds für digitale Vermögenswerte legen die Institute zunehmend Wert auf Compliance, Transparenz und Ausführungsqualität. Die Integration der regulierten Liquiditätslösungen von Stillman Digital in die Talos-Plattform bietet institutionellen Kunden direkten Zugang zu leistungsstarken Handels- und Abwicklungsfunktionen. Durch den Einsatz der Talos-Aggregationstechnologie können die Nutzer die individuellen Liquiditätsströme von Stillman nutzen, um komplexe Handelsstrategien zu unterstützen und bessere Ausführungsergebnisse in einem immer komplexeren Marktumfeld zu erzielen.Als hundertprozentige Tochtergesellschaft von DeFi Technologies bietet Stillman Digital eine umfassende Palette von Ausführungsdienstleistungen an, darunter elektronischer Handel, OTC-Blockhandel, Market Making und On-/Off-Ramp-Infrastruktur. Mit dem Schwerpunkt auf der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und operativer Exzellenz unterstützt Stillman Digital ein breites Spektrum institutioneller Gegenparteien, die individuelle Liquiditätsstrategien für die Märkte für digitale Vermögenswerte suchen.Das Talos Provider Network verbindet über 80 der weltweit führenden Börsen, OTC-Desks, Prime Broker, Depotbanken und Abwicklungsdienstleister über eine einzige Plattform, die es Institutionen ermöglicht, ihren gesamten Handelslebenszyklus nahtlos zu verwalten.Informationen zu Talos Talos bietet institutionelle Technologie, die den gesamten Lebenszyklus von Investitionen in digitale Vermögenswerte unterstützt, einschließlich Liquiditätsbeschaffung, Preisermittlung, Handel, Abwicklung und Portfoliomanagement. Die Talos-Plattform wurde von einem Team mit unübertroffener Erfahrung in der Entwicklung institutioneller Handels- und Portfoliosysteme entwickelt und verbindet Institutionen über eine einzige Schnittstelle mit den wichtigsten Anbietern im Ökosystem digitaler Vermögenswerte - Börsen, OTC-Desks, Prime Broker, Kreditgeber, Verwahrer und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter www.talos.com.Talos Haftungsausschluss: Talos bietet Software-as-a-Service-Produkte an, die Konnektivitätswerkzeuge für institutionelle Kunden bereitstellen. Talos bietet seinen Kunden keine vorverhandelten Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern oder anderen Parteien an. Kunden müssen eigenständig bilaterale Vereinbarungen mit Liquiditätsanbietern und anderen Parteien aushandeln. Talos ist an keiner dieser Vereinbarungen beteiligt. Die Services und Veranstaltungsorte sind möglicherweise nicht in allen Ländern verfügbar.Informationen zu Stillman DigitalStillman Digital ist ein globaler Technologie- und Liquiditätsanbieter für digitale Vermögenswerte mit Hauptsitzen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Bermuda. Das Unternehmen bietet Liquiditätsexpertise, Abwicklungsinfrastruktur und Handelstechnologie, um institutionellen Gegenparteien die sichere und gesetzeskonforme Teilnahme an den Märkten für digitale Vermögenswerte zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unterwww.stillmandigital.com.Informationen zu DeFi TechnologiesDeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi) leistet. Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem geschätzten Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte haben wir uns verpflichtet, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich entwickelnden Finanzökosystem interagieren. Folgen Sie DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter und besuchen Sie für weitere Informationen https://defi.tech/Hinweis zur Vorsicht bei zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen über die Geschäfts- und Wachstumschancen von Stillman Digital, die Integration von Stillman Digital in Talos, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz von dezentralisierten Finanzen und digitalen Vermögenswerten, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unwägbarkeiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau, die Leistung oder der Erfolg des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanzsektors und des Sektors für digitale Vermögenswerte, Regeln und Vorschriften in Bezug auf dezentrale Finanzen und digitale Vermögenswerte sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen könnten, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, prognostiziert oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG