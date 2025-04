New York (ots/PRNewswire) -Erleuchte die Wand, erleuchte ihr Herz - mit Yaber-ProjektorenAn diesem Muttertag lädt Yaber alle ein, die Frauen zu feiern, die unser Leben erhellen - nicht nur mit Blumen oder Karten, sondern mit etwas viel Bleibenderem: Momente der Freude, der Zweisamkeit und der Liebe.Denn beim besten Geschenk geht es nicht darum, was man schenkt. Es geht darum, wie sie sich dabei fühlt. Die Unterhaltungsprojektoren von Yaber verwandeln den Familienalltag in außergewöhnliche gemeinsame Erlebnisse. Ob sie sich ihre Lieblingsfilmklassiker noch einmal anschaut, gemeinsam über Diashows von Familienfotos lacht oder den Kindern bei ihrem neuesten "Wohnzimmerkonzert" zusieht - ein Yaber-Projektor ist mehr als nur ein Gerät - er wird zum Erinnerungsstifter.Spitzen-Muttertagsangebote mit exklusiven DealsEin Topprodukt ist der Yaber T2 Projektor, der mit JBL-Lautsprechern, Dolby Audio und einem eingebauten Akku für Filmabende im Garten, Lagerfeuerpartys oder Campingausflüge konzipiert wurde. Er ist jetzt mit exklusiven Rabatten in mehreren Amazon-Stores erhältlich:- Amazon US: 232,49 $ mit Code P4T8XC25- Amazon UK: Im Angebot für 251,80 £- Amazon DE: Im Angebot für 305,99 €- Amazon FR: Sparen Sie 118 € mit dem Code E9IL2RN9- Amazon CA: 36 % Rabatt mit dem Code 6A8M9BRMFür ein erstklassiges Heimkinoerlebnis bietet der Yaber K3 einen beeindruckenden Sound und brillante Bilder. Er ist jetzt 130 $ günstiger mit dem Code V7VHLU92. In der Zwischenzeit ist der kompakte, elegante und einsteigerfreundliche Projektor Yaber L2s für nur 146,99 $ erhältlich, mit dem Code GLB69U9E. Weitere Angebote und Produkte von Yaber finden Sie, wenn Sie auf Amazon nach "Yaber" suchen oder den "Yaber"-Shop in der TikTok-App besuchen, um den niedrigsten Preis mit kostenlosem Versand zu erhalten.Für alle, die zum Muttertag etwas Aufregendes suchen, bietet die Mystery Box von Yaber Überraschungsprodukte im Wert von bis zu 999,99 $. Außerdem können Kunden mit der Aktion "Mehr kaufen, mehr sparen" zusätzliche Einsparungen von bis zu 150 $ erhalten. Besuchen Sie www.yaber.com/mother'sdaysale für alle Details und um diesen Muttertag zu einem ganz besonderen Tag zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2674151/Yaber_Mother_s_Day_Sale.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/ein-muttertag-der-in-erinnerung-bleibt-wenn-das-beste-geschenk-gemeinsame-zeit-ist-302440441.htmlPressekontakt:Quincy Zhang,quincy@yaber.comOriginal-Content von: YABER TECHNOLOGIES CO., LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164831/6021946