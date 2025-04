Das Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) freut sich, bekannt zu geben, dass Prof. Winka Dubbeldam zur nächsten Direktorin und Geschäftsführerin von SCI-Arc ernannt wurde. Winka, eine international anerkannte niederländische Architektin, Pädagogin und führende Persönlichkeit im Bereich Designinnovation, wird ihre neue Rolle offiziell am 1. September 2025 antreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250428035538/de/

Winka Dubbeldam

Winka bringt mehr als drei Jahrzehnte Erfahrung an die Spitze der Architekturpraxis und -ausbildung. Sie ist ordentliche Professorin für Architektur und war zehn Jahre lang (2013-2023) Lehrstuhlinhaberin an der Stuart Weitzman School of Design der University of Pennsylvania. Zuvor initiierte und leitete sie zehn Jahre lang (2003-2013) das Postgraduiertenprogramm für Architektur, das internationalen Studierenden innovative Designfähigkeiten sowie modernste theoretische und technologische Kenntnisse vermittelt, die für eine produktive und innovative Karriere im Bereich der Architektur erforderlich sind.

Winka ist Gründungschefin von Archi-Tectonics, ein preisgekröntes Studio mit Büros in New York, Amsterdam und Hangzhou. Ihre Arbeit ist bekannt für nachhaltige Hybridmaterialien, intelligente Bausysteme und elegante, innovative Strukturen. Ihre Arbeit wurde in vier Monographien veröffentlicht, eine fünfte, Monsters and Mutants (Park Books, Schweiz), wird im Herbst dieses Jahres herausgegeben.

"SCI-Arc steht seit langem für radikales Experimentieren und ich fühle mich geehrt, einer Gemeinschaft beizutreten, die laufend neu definiert, was Architektur sein kann", sagte Winka. "Ich freue mich darauf, auf dem Innovationserbe der Schule aufzubauen und neue Möglichkeiten für Studierende und Lehrende zu schaffen, sich mit der Zukunft des Designs auseinanderzusetzen."

Die Ernennung spiegelt das kontinuierliche Engagement von SCI-Arc für herausragendes Design und kritisches Denken sowie seine globale Führungsrolle in der Architekturausbildung wider. Winkas umfassende Erfahrung und ihre zukunftsweisende Perspektive werden dazu beitragen, das nächste Kapitel in der Entwicklung von SCI-Arc zu gestalten.

Mit Blick in die Zukunft möchten wir auch Hernán Díaz Alonso unseren tief empfundenen Dank für seine transformative Führung in den letzten zehn Jahren aussprechen. Unter seiner Leitung hat SCI-Arc seine globale Reichweite erweitert, seine Forschungsagenda vertieft und die Architekturausbildung für eine neue Generation im digitalen Zeitalter neu definiert.

"SCI-Arc steht schon immer für zukunftsgerichtetes Denken Konventionen in Frage zu stellen, Risiken einzugehen und sich neue Zukunftsperspektiven für die Architektur vorzustellen", erklärte Hernán Díaz Alonso "Ich freue mich auf dieses nächste Kapitel, und ich weiß, dass die Schule bei Winka in den besten Händen ist. Sie ist eine langjährige Freundin von SCI-Arc, und ihre Vision, Kreativität und globale Perspektive stimmen mit dem Geist dieses Ortes zutiefst überein. Dieser Geist drehte sich noch nie um eine einzelne Person vielmehr geht es um die Ideen, die wir gemeinsam entwickeln."

Winka Dubbeldams Führung läutet eine neue Ära für SCI-Arc ein eine, die von Neugier, kritischem Hinterfragen und dem Engagement für die Gestaltung der Rolle der Architektur in der Welt von morgen angetrieben wird.

Über SCI-Arc

Das Southern California Institute of Architecture (SCI-Arc) ist ein weltweit anerkanntes Zentrum für Innovations- und Experimentierfreude in der Architektur. SCI-Arc befindet sich im Arts District von Los Angeles und bietet Bachelor-, Master- und Postgraduiertenprogramme an, die Studierende darauf vorbereiten, die Zukunft der gebauten Umwelt neu zu gestalten. Die 1972 gegründete Schule zeichnet sich durch ihren unabhängigen Geist, eine zukunftsorientierte Pädagogik und ihren globalen Einfluss aus. Die Dozenten und Absolventen von SCI-Arc zählen zu den einflussreichsten Designern der Welt und prägen Architektur und Kultur durch kritische Recherche, technologische Innovation und kreative Praxis.

Für weitere Informationen besuchen Sie sciarc.edu.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250428035538/de/

Contacts:

Stephanie Atlan

Communications Director, SCI-Arc

213-356-5310

Stephanie_atlan@sciarc.edu