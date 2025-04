Trotz sinkender Gewinne hält Eni an Dividenden und Investitionen fest. Wie meistert der Energiekonzern die Herausforderungen?

Der italienische Energieriese Eni steckt in einem strategischen Dilemma: Während sinkende Ölpreise die Gewinne drücken, setzt das Unternehmen weiter auf Expansion - aber nur zu den richtigen Bedingungen. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen ein Unternehmen im Spagat zwischen Kostendisziplin und Wachstumsinvestitionen.

Geprellte Erwartungen - und doch ein Lichtblick

Im ersten Quartal 2025 präsentierte Eni ein gemischtes Bild. Der bereinigte Nettogewinn sank zwar um 11 Prozent auf 1,41 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, übertraf aber immerhin die Erwartungen der Analysten. Die Umsätze blieben mit 23 Milliarden Euro stabil. Doch die leichte Schrumpfung der Gewinnmarge von 5,2 auf 5,1 Prozent zeigt: Der Druck auf die Profitabilität im Öl- und Gasgeschäft bleibt spürbar.

Sparprogramm mit System

Als Reaktion auf die unsichere Marktlage zieht Eni die Investitionszügel deutlich enger:

Die Bruttoinvestitionen für 2025 werden von ursprünglich geplanten 9 auf unter 8,5 Milliarden Euro gekürzt

Der Schuldenstand soll auf ein Verhältnis von 0,15 bis 0,2 gedrückt werden

Die Cashflow-Prognose für das Gesamtjahr wurde von 13 auf 11 Milliarden Euro nach unten korrigiert

Doch trotz der Sparmaßnahmen hält Eni an seinen Rückzahlungsversprechen an die Aktionäre fest. Die Dividende von 1,05 Euro je Aktie und das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 1,5 Milliarden Euro bleiben unangetastet.

Wachstum auf Raten

Parallel zum Sparkurs verfolgt Eni weiter ambitionierte Projekte:

Eine Joint Venture mit Petronas soll die Gasvorkommen in Indonesien erschließen

Partnerschaften mit Vitol beschleunigen die Umsetzung der Baleine- und Congo FLNG-Projekte

Erwartete Erlöse von 2,7 Milliarden Dollar aus diesen Initiativen

Die Aktie, die seit Jahresanfang rund fünf Prozent verloren hat, spiegelt die Zerrissenheit des Unternehmens wider: Einerseits die Disziplin in unsicheren Zeiten, andererseits der beharrliche Glaube an langfristige Wachstumschancen. Ob dieser Balanceakt gelingt, wird sich an der weiteren Entwicklung der Ölpreise und der Umsetzung der strategischen Projekte entscheiden.

