Der S&P 500 schwankt zwischen Tech-Schwäche und europäischer Unterstützung. Entscheidende Faktoren wie Handelskonflikte, Quartalsberichte und Zinspolitik prägen die aktuelle Marktlage.

Der S&P 500 zeigt sich derzeit wie ein Boxer in der Vorbereitung auf den großen Kampf - weder richtig angreifend noch zurückweichend. Während Megacap-Titel wie Nvidia und Amazon den Index belasten, könnten positive Impulse aus Europa und die anstehenden Konjunkturdaten die nächste Richtungsentscheidung bringen. Doch welche Faktoren bestimmen aktuell das Geschehen?

Megacaps bremsen - Europa stützt

Gestern beendete der S&P 500 eine volatile Handelssession nahezu unverändert. Vor allem die schwächeren Tech-Titel drückten: Nvidia verlor 2,1%, Amazon gab 0,7% nach. Gleichzeitig schlossen die europäischen Märkte durchweg im Plus, was für leichten Rückenwind bei US-Aktien sorgte.

Die Frage ist nun: Können die europäischen Signale die zögerliche Stimmung in den USA überwinden? Oder dominieren weiter die Unsicherheiten?

Drei kritische Faktoren für den S&P 500

Handelsspannungen: Jede neue Meldung zu möglichen Handelsabkommen bewegt die Märkte. Die Hoffnungen auf Fortschritte sind zwar da, doch die grundlegende Unsicherheit bleibt. Ergebnisberichte: Die Berichtssaison für Q1 läuft. Erwartet wird jetzt ein Gewinnwachstum von 6,7% für S&P 500-Unternehmen - deutlich weniger als ursprünglich prognostiziert. Zinsentscheidungen: Alle Augen richten sich auf die anstehende Zinsentscheidung der Bank of Japan.

Warnsignale am Horizont

Technisch gesehen zeigt der S&P 500 alarmierende Signale: Diese Woche bildete sich ein sogenannter "Death Cross", bei dem der 50-Tage-Durchschnitt unter den 200-Tage-Durchschnitt fällt. Zudem liegt der Index noch immer 14% unter seinem Rekordhoch vom Februar 2025.

Während asiatische Märkte heute schwächer eröffneten, gibt es auch Lichtblicke: Der AAM S&P 500 High Dividend Value ETF kündigte eine Dividende von 0,11 USD pro Aktie an - bereits das dritte Jahr in Folge mit steigenden Ausschüttungen.

Die nächsten Tage werden entscheidend sein: Können positive Unternehmenszahlen und Konjunkturdaten den Index beflügeln? Oder überwiegen am Ende doch die Risiken?

