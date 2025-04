DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

BRÜSSEL - Die EU forciert angesichts des Zollstreits mit den USA den Handel mit weiteren Ländern. Das geplante Freihandelsabkommen mit Australien sei "so gut wie fertig", sagte der Vorsitzende des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, Bernd Lange (SPD), dem Focus. Er gehe davon aus, dass das amtierende Kabinett von Premierminister Anthony Albanese in der bevorstehenden Wahl des Parlaments am 3. Mai bestätigt werde und die Gespräche mit der EU dann zügig fortgeführt würden. Das bereits verabschiedete Freihandelsabkommen mit dem Mercosur dürfte "wahrscheinlich bis September unterschrieben und dann zur Ratifizierung ins Parlament" kommen, und bis Ende des Jahres, spätestens jedoch bis Januar oder Februar 2026 "unter Dach und Fach sein", sagte Lange dem Nachrichtenmagazin. (Focus)

CDU - Der künftige Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) weist Kritik an der Besetzung des Kabinetts durch CDU-Chef Friedrich Merz zurück. Frei sagte der Rheinischen Post, gerade die Ostlandesverbände der Union seien mit einer Wirtschaftsministerin aus Brandenburg sowie mehreren Staatsekretären und einer Staatsministerin gut vertreten. "Am Ende kommt es auf Kompetenz an, kommt es darauf an, dass es insgesamt passt." Andere Landesverbände der Union seien in Bezug zur Zahl der Einwohner oder Parteimitglieder "prozentual deutlich schwächer beteiligt", ergänzte Frei. Das könne man auch nicht immer eins zu eins aufrechnen, so Frei. (Rheinische Post)

KRANKENKASSEN - Die Bedeutung der Privatversicherten für das Gesundheitssystem wächst. "Obwohl die Privatversicherten nur 10,4 Prozent der Gesamtbevölkerung ausmachen, tragen sie in der ambulant-ärztlichen Versorgung 21,4 Prozent zur Finanzierung bei", heißt es in einer unveröffentlichten Studie des Verbands der Privaten Krankenversicherung (PKV), die der Rheinischen Post vorliegt. Im Vorjahr waren es erst 20,4 Prozent. "Die private Krankenversicherung (PKV) sichert jeder Arztpraxis pro Jahr im Schnitt mehr als 73.000 Euro zusätzlich, die ohne PKV wegfallen würden", sagt Thomas Brahm, Vorsitzender des PKV-Verbands, der Redaktion. "Dieses Geld ermöglicht eine bessere personelle und technische Ausstattung der Arztpraxen. Das kommt allen Patienten zu Gute." (Rheinische Post)

BANKEN - Nachdem die angelsächsischen Regulatoren "Basel IV" auf Eis gelegt haben, befürchtet der Bankenverband Wettbewerbsnachteile für die EU-Banken. Hilmar Zettler, Mitglied der BdB-Geschäftsführung, plädiert für ein vorläufiges Moratorium. (Börsen-Zeitung)

April 29, 2025

