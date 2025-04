DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

RHEINMETALL - Der Rüstungskonzern Rheinmetall sieht die Zollpolitik von Donald Trump gelassen: "Auch in den USA sind wir ein wichtiger Player und agieren dort als voll-amerikanischer Anbieter. Mit Zöllen haben wir insofern kein Problem. Wir rechnen uns gute Chancen in Großprogrammen der US-Streitkräfte aus. Von der US-Regierung erhalten wir sehr positives Feedback, von daher sehe ich uns gut aufgestellt", sagte Rheinmetall-Chef Armin Papperger der Rheinischen Post. Mit Blick auf 100 Tage Trump betonte der Chef des Rüstungskonzerns: "Seit dem 20. Januar 2025 ist endgültig klar, dass Europa nun erwachsen werden muss. Für uns bei Rheinmetall bringt dies Chancen, aber auch eine große Verantwortung. Viele Regierungen fragen nach unseren Produkten, und unser Wachstum hat sich erheblich beschleunigt", so Papperger. (Rheinische Post)

PLIANT - Das auf B2B-Zahlungslösungen spezialisierte Berliner Fintech Pliant hat eine Finanzierungsrunde in Höhe von 40 Millionen Dollar abgeschlossen. Die Serie-B-Runde wurde von Illuminate Financial und Speedinvest angeführt, mit Beteiligung bestehender Investoren wie Paypal Ventures und Motive Ventures. Das frische Kapital soll vor allem für die Expansion in den US-Markt genutzt werden, und um "die nächste Wachstumsphase einzuleiten", wie Pliant mitteilte. Insgesamt hat das Unternehmen bislang über 100 Millionen Dollar an Kapital eingesammelt. Die Mission von Pliant ist, Geschäftszahlunge mithilfe einer Zahlungsplattform zu vereinfachen, die sich flexibel an die Anforderungen schnell wachsender und international tätiger Unternehmen verschiedenster Branchen anpasst. (Börsen-Zeitung)

