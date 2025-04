Die Angst geht um, dass US-Präsident Donald Trump mit seiner Zollpolitik für bleibende Schäden in der Weltwirtschaft sorgen wird. So hat deshalb auch der Triebwerksbauer MTU gewarnt. Der aktuelle Zollstreit sowie der Wertverlust des US-Dollar kratzen an den Jahreszielen des Managements. Der bereinigte Umsatz werde in diesem Jahr voraussichtlich nur 8,3 bis 8,5 Milliarden Euro betragen.Dies teilte das Unternehmen gestern Abend mit. Das sind an beiden Enden 400 Millionen Euro weniger als bisher anvisiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...