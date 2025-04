EQS-News: HelloFresh SE / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Q1 2025: HelloFresh SE treibt Effizienzprogramm voran und steigert damit Gewinne Berlin, 29. April 2025 - HelloFresh SE ("HelloFresh") hat heute die Ergebnisse für das erste Quartal 2025 veröffentlicht. Der Konzernumsatz lag in Q1 2025 bei €1,9 Milliarden (Q1 2024: ca. €2,1 Milliarden; dies entspricht einem Rückgang währungsbereinigt um (8,3) % im Vorjahresvergleich). HelloFresh konnte sowohl das bereinigte EBIT(DA) als auch den Free Cashflow im Vergleich zum Vorjahr steigern. Dies ist auf das laufende Effizienzprogramm zurückzuführen. Das Programm umfasst Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitsproduktivität, Rationalisierung der Produktionsstandorte, Einsparungen bei den Personalkosten, einen höheren ROI bei Marketingausgaben, sowie Einsparungen im indirekten Einkauf und eine Reduzierung der Investitionsausgaben. Infolgedessen stieg das bereinigte EBITDA der HelloFresh Gruppe in Q1 2025 auf €58,1 Millionen (Q1 2024: €16,8 Millionen) und das AEBIT auf €(3,7) Millionen (Q1 2024: €(49,8) Millionen; ohne Abschreibungen). Bis Ende 2025 sollen bereits ca. 70 % der Effizienzmaßnahmen umgesetzt sein, mit denen HelloFresh bis 2026 jährliche Einsparungen von ca. €300 Millionen erzielen will. Der Free Cashflow der HelloFresh Gruppe stieg außerdem in Q1 2025 auf €94,3 Millionen, verglichen mit €(6,5) Millionen in Q1 2024. Die Deckungsbeitragsmarge (ohne Abschreibungen) der HelloFresh Gruppe verbesserte sich im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vorjahr um 1,3 Prozentpunkte auf 27,0 %. Hauptgründe hierfür waren eine höhere Arbeitsproduktivität in den Produktkategorien Kochboxen und Fertiggerichte in Nordamerika sowie geringere Personal- und Nebenkosten infolge einer Verkleinerung der Produktionskapazitäten der Gesellschaft. Die Marketingkosten der HelloFresh Gruppe sanken um 0,9 Prozentpunkte. Dies war auf eine anhaltende und deutliche Reduzierung der Marketingausgaben im Kochboxenbereich zurückzuführen, die sich in erste Linie auf die Neukundengewinnung auswirkte. Die Bestellungen von Bestandskunden blieben hiervon weitgehend unberührt. Dominik Richter, CEO und Mitgründer von HelloFresh sagte: "Wir haben im ersten Quartal 2025 unsere Strategie, die sich auf Gewinn und Cashflow statt Umsatzwachstum konzentriert, konsequent umgesetzt. Während unserer intensiven Arbeit an Effizienzsteigerungen in allen Bereichen, richten wir unseren Blick nun nach vorne. Ich bin gespannt auf die Produktverbesserungen, an denen unsere Teams arbeiten - einige sind bereits in vollem Gange." Er fügte hinzu: "Wir richten unsere Produkte und Dienstleistungen konsequent an den Bedürfnissen unserer Kundinnen und Kunden aus und investieren auf Basis ihres Feedbacks kontinuierlich in deren Weiterentwicklung. So haben wir beispielsweise in Großbritannien kürzlich größere Portionen Obst und Gemüse in unsere Rezepte integriert, einen höheren Anteil an Fischgerichten in unsere wöchentlichen Menüs aufgenommen und eine neue, wiederverwertbare Kühlbox eingeführt, um unsere Zutaten länger frisch zu halten. In Kanada haben wir erfolgreich ein Pilotprojekt abgeschlossen, bei dem wir unseren Kunden jede Woche über 100 Rezepte zur Auswahl gestellt haben. Wir planen, diese und ähnliche Initiativen im weiteren Jahresverlauf auch in anderen Märkten einzuführen. Wir haben in den USA ein GLP-1-Menü für unsere Fertiggerichte entwickelt und getestet, welches bei den Kundinnen und Kunden sehr gut ankam. Zusätzlich haben wir die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Auswahl an Fertiggerichten in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 deutlich zu vergrößern. Damit möchten wir ein breiteres Angebot an gesunden Ernährungs- und Lifestyle-Optionen anbieten, die nur halb so teuer sind wie Restaurants und Lieferdienste." Prognose der HelloFresh Gruppe für 2025 bestätigt Für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt HelloFresh die Prognose, das AEBIT (vor Abschreibungen) auf Gruppenebene deutlich von €136 Millionen im Geschäftsjahr 2024 auf €200 bis €250 Millionen im Geschäftsjahr 2025 zu steigern, was einer Steigerung von ca. 65 %, bezogen auf den Mittelwert der Prognosespanne, entspricht. Zudem wird ein Anstieg des bereinigten EBITDA auf Gruppenebene von €399 Millionen im Geschäftsjahr 2024 auf ca. € 450 bis € 500 Millionen im Geschäftsjahr 2025 erwartet. Aufgrund der derzeitigen Fokussierung der Gesellschaft auf Effizienz und disziplinierte Marketingausgaben, erwartet die Gesellschaft einen Rückgang des währungsbereinigten Umsatzes der HelloFresh-Gruppe zwischen (3) % und (8) % für das Geschäftsjahr 2025. Kennzahlen Konzern Q1 2025 Q1 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 28,21 31,98 (11,8 %) Anzahl der Mahlzeiten1 (in Mio.) 240,5 272,9 (11,9 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 68,1 64,6 5,4 % Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 67,0 64,6 3,8 %

Nordamerika Q1 2025 Q1 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 15,18 18,46 (17,8 %) Anzahl der Mahlzeiten1 (in Mio.) 121,8 150,4 (19,0 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 81,0 74,8 8,4 % Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 79,1 74,8 5,9 %

International Q1 2025 Q1 2024 YoY Anzahl der Bestellungen (in Mio.) 13,03 13,51 (3,6 %) Anzahl der Mahlzeiten (in Mio.) 118,7 122,5 (3,1 %) Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) (ohne Einzelhandel) 52,9 50,6 4,6 % Durchschnittlicher Bestellwert währungsbereinigt (EUR) (ohne Einzelhandel) 52,9 50,6 4,5 %

1 Ohne The Pets Table und die Nahrungsergänzungsmittel-Vertriebslinie von Factor US. Operative Kennzahlen Konzern Q1 2025 Q1 2024 YoY Umsatz (in EUR Mio.) 1.930,7 2.073,5 (6,9 %) Umsatz währungsbereinigt (in EUR Mio.) 1.901,1 2.073,5 (8,3 %) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 431,0 521,7 (17,4 %) Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 22,3 % 25,2 % (2,8 Pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in EUR Mio.) 521,5 534,1 (2,4 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in % des Umsatzes) 27,0 % 25,8 % 1,3 Pp AEBITDA (in EUR Mio.) 58,1 16,8 245,1 % AEBITDA (in % des Umsatzes) 3,0 % 0,8 % 2,2 Pp AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in EUR Mio.) (3,7) (49,8) (92,5 %) AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in % des Umsatzes) (0,2 %) (2,4 %) 2,2 Pp

Nordamerika Q1 2025 Q1 2024 YoY Umsatz 2 (in EUR Mio.) 1.231,0 1.380,1 (10,8 %) Umsatz 2 währungsbereinigt (in EUR Mio.) 1.202,1 1.380,1 (12,9 %) Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 286,8 368,7 (22,2 %) Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 23,0 % 26,5 % (3,5 Pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in EUR Mio.) 377,6 381,3 (1,0 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in % des Umsatzes) 30,3 % 27,4 % 2,9 Pp AEBITDA (in EUR Mio.) 61,3 26,4 132,0 % AEBITDA (in % des Umsatzes) 4,9 % 1,9 % 3,0 Pp AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in EUR Mio.) 36,0 (4,2) n.a. AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in % des Umsatzes) 2,9 % (0,3 %) 3,2 Pp

International Q1 2025 Q1 2024 YoY Umsatz 2 (in EUR Mio.) 699,7 693,4 0,9 % Umsatz 2 währungsbereinigt (in EUR Mio.) 698,9 693,4 0,8 % Deckungsbeitrag 1 (in EUR Mio.) 166,0 169,3 (2,0 %) Deckungsbeitrag 1 (in % des Umsatzes) 23,4 % 24,1 % (0,7 Pp) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in EUR Mio.) 165,7 169,3 (2,2 %) Deckungsbeitrag 1 (ohne Abschreibungen) (in % des Umsatzes) 23,3 % 24,1 % (0,8 Pp) AEBITDA (in EUR Mio.) 41,2 28,9 42,5 % AEBITDA (in % des Umsatzes) 5,8 % 4,1 % 1,7 Pp AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in EUR Mio.) 18,2 6,6 175,3 % AEBIT (ohne Abschreibungen)

(in % des Umsatzes) 2,6 % 0,9 % 1,6 Pp

1 Ohne Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütung. 2 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. Produktkategorie Q1 2025 Q1 2024 YoY Konzern Umsatz 1 (in EUR Mio.) Kochboxen 1.349,6 1.559,4 (13,5 %) Fertiggerichte 2 547,8 495,6 10,5 % Andere 3 33,3 18,6 79,3 % Umsatz 1 währungsbereinigt (in EUR Mio.) Kochboxen 1.333,5 1.559,4 (14,5 %) Fertiggerichte 2 535,3 495,6 8,0 % Andere 3 32,3 18,6 73,7 % AEBITDA (in EUR Mio.) Kochboxen 154,1 80,7 91,0 % Fertiggerichte 2 (45,9) (21,3) 115,1 % Andere 3 (5,8) (4,0) 44,1 % Holding (44,4) (38,5) 15,2 % AEBITDA (in % des Umsatzes) Kochboxen 11,4 % 5,2 % 6,2 Pp Fertiggerichte 2 (8,4 %) (4,3 %) (4,1 Pp) Andere 3 (17,4 %) (21,7 %) 4,3 Pp AEBIT (ohne Abschreibungen) (in EUR Mio.) Kochboxen 113,7 36,5 211,4 % Fertiggerichte 2 (53,8) (30,2) 77,9 % Andere 3 (5,8) (4,0) 44,1 % Holding (57,9) (52,2) 10,8 % AEBIT (ohne Abschreibungen) (in % des Umsatzes) Kochboxen 8,4 % 2,3 % 6,1 Pp Fertiggerichte 2 (9,8 %) (6,1 %) (3.7 Pp) Andere 3 (17,5 %) (21,7 %) 4.3 Pp

1 Externe Umsatzerlöse aus Verträgen mit Kundinnen und Kunden. 2 Fertiggerichte 3 Bezieht sich auf die Marken Good Chop und The Pets Table. Über HelloFresh Die HelloFresh Gruppe ist eine globale Food Solutions Gruppe und der weltweit führende Anbieter von Kochboxen. Die HelloFresh Gruppe bietet ihre Produkte unter acht verschiedenen Marken an und versorgt ihre Kundinnen und Kunden mit passenden, hochwertigen Lebensmitteln und Rezepten für unterschiedliche Anlässe. HelloFresh wurde im November 2011 in Berlin gegründet und ist in den USA, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, den Niederlanden, Belgien, Luxemburg, Australien, Österreich, der Schweiz, Kanada, Neuseeland, Schweden, Frankreich, Dänemark, Norwegen, Italien, Irland und Spanien tätig. In Q1 2025 lieferte die HelloFresh Gruppe rund 240 Millionen Mahlzeiten aus. HelloFresh SE ging im November 2017 an die Frankfurter Wertpapierbörse und wird derzeit im MDAX gehandelt. Die HelloFresh Gruppe hat Büros in Berlin, Saarbrücken, New York, Chicago, Boulder, London, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris, Kopenhagen, Mailand, Dublin und Barcelona. Pressekontakt Saskia Leisewitz

Global Corporate Communications

HelloFresh Group +49 (0) 151 4321 5681

sl@hellofresh.com

www.hellofreshgroup.com

DISCLAIMER: Diese Pressemitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage und Ergebnisse der HelloFresh SE enthalten ("zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben", "schätzen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der HelloFresh SE und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige Leistungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen besitzen nur am Tag dieser Veröffentlichung Gültigkeit. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände zu aktualisieren oder spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, zu korrigieren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verantwortung in irgendeiner Weise dafür, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder Vermutungen eintreten werden.



