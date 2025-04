AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Pressemitteilung Interlaken, 29. April 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - MRH Switzerland setzt die positive Dynamik im ersten Quartal 2025 fort, angetrieben durch die operative Spitzenleistung seiner Flaggschiffbetriebe MRH Switzerland AG, die Hoteltochter von AEVIS VICTORIA SA, setzt die nachhaltige Entwicklung im Jahr 2025 mit einem organischen Wachstum im ersten Quartal fort. Getragen von einer robusten Nachfrage im gehobenen Segment und der Qualität ihres Hotelportfolios konnte die Gruppe ihren konsolidierten Umsatz im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 um 3.6% steigern. Der gute Jahresbeginn widerspiegelt die wachsende Attraktivität der Marke Michel Reybier Hospitality, die Treue ihrer internationalen Kundschaft und die operative Disziplin der Teams vor Ort. Steigende Besucherzahlen und Beibehaltung der Preispositionierung

Die Leistungsindikatoren des gesamten Portfolios weisen in eine positive Richtung: Die durchschnittliche Auslastung liegt bei 53.0%, gegenüber 51.7% im ersten Quartal 2024, während der durchschnittliche Zimmerpreis CHF 738 beträgt, was einem Anstieg von 2.8% entspricht. Diese Ergebnisse sind Ausdruck einer Strategie zur nachhaltigen Aufwertung des Angebots und zur Optimierung des Kapazitätsmanagements. Starke Leistungen an den Schlüsselstandorten

Mehrere Betriebe zeichneten sich zu Beginn des Geschäftsjahres besonders aus: In Zermatt bestätigt das Mont Cervin Palace seine Position als alpine Referenz mit einem Umsatzwachstum von +4.1% gegenüber dem ersten Quartal 2024. Auch der Schweizerhof setzt seinen Aufwärtstrend mit einem Plus von +9.1% im Berichtszeitraum fort.

In Zürich profitiert La Réserve Eden au Lac von einer ausgezeichneten Geschäftsdynamik mit einem Umsatzplus von +7.9%, insbesondere dank einer starken internationalen Auslastung und der wiedergewonnenen Attraktivität des Hauses.

In London verzeichnet L'Oscar im ersten Quartal ein bemerkenswertes Umsatzwachstum von +23.4%, was den Erfolg der seit 2024 verfolgten Neupositionierungsstrategie und die steigende Nachfrage in der britischen Hauptstadt belegt. Positionierung im Premium-Segment bestätigt

Die Ergebnisse knüpfen an die soliden Ergebnisse des Jahres 2024 an und bestätigen die Strategie der Gruppe: Konzentration auf renommierte Reiseziele, Aufwertung herausragender Hotelanlagen und Stärkung der betrieblichen Effizienz bei gleichbleibend hohem Serviceniveau. 2025 verspricht ein vielversprechendes Jahr für MRH Switzerland zu werden. Die Gesellschaft will die profitable Wachstumsdynamik fortsetzen, indem sie die Komplementarität der Standorte, die Stärke ihrer Marken und das Kundenerlebnis, das im Mittelpunkt des Geschäftsmodells steht, nutzt. Für weitere Informationen:

