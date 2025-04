AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Freiburg, 3. April 2025 AEVIS VICTORIA SA (AEVS.SW) - Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2024 AEVIS VICTORIA SA erzielt deutlich verbesserten statutarischen Gewinn und stärkt ihre Position als strategischer Investor im Gesundheitswesen, in der Hotellerie und im Immobilienbereich AEVIS VICTORIA SA (AEVIS), eine an der SIX Swiss Exchange kotierte Beteiligungsgesellschaft, veröffentlicht heute ihren Geschäftsbericht 2024. Der statutarische Reingewinn beläuft sich auf CHF 26.5 Millionen, nach einem Verlust von CHF 8.8 Millionen im Jahr 2023. Das Eigenkapital steigt auf CHF 573.4 Millionen und entspricht 70.1% der Bilanzsumme (2023: 68.3%), was die finanzielle Solidität der Gruppe stärkt. AEVIS investiert in zwei strategische Segmente - Gesundheit und Hotellerie/Lifestyle - sowie in ein Immobilien-Subsegment mit Fokus auf medizinische und hotelbezogene Infrastruktur. Dieses Modell ermöglicht eine gezielte Wertschöpfung durch aktive Beteiligungen, wobei jede Einheit ihre eigene industrielle Dynamik verfolgt. Der Konzernabschluss spiegelt die wirtschaftliche Realität der Gruppe nur teilweise wider, da die Wertschöpfung vor allem in den operativen Beteiligungen erfolgt. Konsolidiertes Ergebnis 2024: Umsatzwachstum und operative Erholung

Der konsolidierte Gesamtumsatz (inklusive sonstiger Erträge) erreichte CHF 1'057.2 Millionen (2023: CHF 953.0 Millionen), wovon CHF 929.9 Millionen Nettoumsatz sind. Das EBITDAR beträgt CHF 172.0 Millionen (Marge: 18.5%) gegenüber CHF 119.9 Millionen (14.4%) im Vorjahr. Das EBITDA beläuft sich auf CHF 89.2 Millionen (Marge: 9.6%), gegenüber CHF 40.4 Millionen (4.8%) im Jahr 2023. Der konsolidierte Nettoverlust reduzierte sich auf CHF -8.3 Millionen (2023: CHF -41.9 Millionen). Swiss Medical Network: Netzwerk gestärkt, starkes Wachstum 2025 erwartet

Swiss Medical Network (SMN), zu 76.3 % im Besitz von AEVIS, erzielte 2024 einen Nettoumsatz von CHF 684.9 Millionen (+5.6%) bei einem EBITDAR von CHF 113.9 Millionen (Marge: 16.6%). Die Integration des Spitals Zofingen und des CentroMedico ab Januar 2025 wird zu einem Umsatzwachstum von über 20% führen und bestätigt das integrierte Versorgungsmodell von SMN mit stationären und ambulanten Angeboten sowie regional koordinierter Versorgung (Réseau de l'Arc und Rete Sant'Anna). Hotellerie und Lifestyle: Solide Profitabilität und Aufwertung des Portfolios

Die Hotelleriesparte, betrieben durch MRH Switzerland AG, erzielte einen Umsatz von CHF 188.4 Millionen (+10.5%, davon 10.1% organisches Wachstum) und ein EBITDA von CHF 13.5 Millionen (Marge: 7.2%, 2023: CHF 9.3 Millionen). Swiss Hotel Properties AG steigerte den Portfoliowert auf CHF 881.2 Millionen und senkte die LTV-Quote unter 47%. Ein Verkauf von nicht strategischen Vermögenswerten im Umfang von CHF 100 Millionen ist im Gange, um den Fokus auf Premium-Destinationen in der Schweiz zu verstärken. Infracore: finanzielle Stabilität und gezielte Expansion

Infracore SA, zu 30% im Besitz von AEVIS, erzielte einen Mietertrag von CHF 60.5 Millionen und ein EBITDA von CHF 59.5 Millionen (Marge: 90.4%). Der Reingewinn beläuft sich auf CHF 33.7 Millionen. Der Wert des Portfolios erhöhte sich auf CHF 1.33 Milliarden, der LTV sank auf 43.3%. Neue Projekte im Umfang von CHF 100 Millionen sind für 2025 geplant. Dividendenpolitik

Für das Geschäftsjahr 2024 wird keine Dividende beantragt. Der Verwaltungsrat räumt dem Schuldenabbau und der Stärkung des freien Cashflows Priorität ein. Ab dem Geschäftsjahr 2025 beabsichtigt AEVIS jedoch eine Rückkehr zur Dividendenpolitik, in Übereinstimmung mit den erwarteten Verbesserungen der konsolidierten und statutarischen Ergebnisse. Ausblick 2025

Mit einem Umsatzwachstum von 24.7% in den ersten zwei Monaten bei Swiss Medical Network, einschliesslich eines geschätzten organischen Wachstums von 4%, und einer starken Wintersaison in der Hotellerie war der Start ins neue Geschäftsjahr vielversprechend. Aufgrund der Vielfalt der Investitionen und der aktuellen makroökonomischen Herausforderungen sieht AEVIS davon ab, konsolidierte Umsatz- oder Margenziele für das Geschäftsjahr 2025 zu veröffentlichen. Detaillierte Berichterstattung

Der vollständige Geschäftsbericht 2024 kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

Geschäftsbericht 2024 (Englisch) Telekonferenz heute um 10.30 Uhr

AEVIS VICTORIA SA wird heute um 10:30 Uhr im Rahmen einer Telefonkonferenz die Jahresergebnisse 2024 präsentieren. Die Telefonkonferenz wird von Antoine Hubert, Delegierter des Verwaltungsrats sowie Fabrice Zumbrunnen, CEO, und Michel Keusch, CFO, geleitet. Die Konferenz wird in englischer Sprache durchgeführt. Bitte registrieren Sie sich für die Telefonkonferenz über den untenstehenden Link, um die Zugangsnummern automatisch per E-Mail zu erhalten.

https://webcast.meetyoo.de/reg/PCInXEcRw7z4 Einwahlnummern für registrierte Teilnehmer:

CH: +41 43 550 14 51

DE: +49 69 941 84 015

UK: +44 20 3872 0888 Audio Webcast:

Live-Link: https://www.webcast-eqs.com/aevis-2024-ar Für weitere Informationen:

AEVIS VICTORIA SA, Medienstelle und Investor Relations: c/o Dynamics Group, Zürich

Philippe R. Blangey, prb@dynamicsgroup.ch, +41 (0) 43 268 32 35 oder +41 (0) 79 785 46 32

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 (0) 79 635 04 10 AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland; aus Infracore SA (30%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, und sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und better-aging. AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

