News von Trading-Treff.de Coinbase hat einen bemerkenswert schwachen Handelstag hinter sich gebracht. Die Aktie verlor gestern Abend -2,96 %. Der Kurs hat ein Niveau in Höhe von nur noch 178,76 € erreicht. Dennoch bleibt die Aktie in den vergangenen Tagen sehr stark. In den zurückliegenden fünf Handelstagen gewann der Titel insgesamt +19,3 % und erholt sich auf diese Weise ersichtlich wieder etwas. Noch reicht es nicht für einen großen Ausbruch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...