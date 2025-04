EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

Adler Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk



29.04.2025

Adler Group veröffentlicht Geschäftsbericht 2024 mit uneingeschränktem Bestätigungsvermerk Positives Nettoergebnis von 793 Mio. EUR im GJ 2024 im Zusammenhang mit außerordentlichem Ergebnis aus der Rekapitalisierung

Erfolgreich abgeschlossene Verkäufe der BCP-Beteiligung und des "Cosmopolitan-Portfolios"

Fokus auf das Wohnportfolio mit ca. 17.900 Einheiten in Berlin, einem attraktiven Markt mit weiterem Potenzial

Prognose für Nettomieteinnahmen im Geschäftsjahr 2025 zwischen 127 und 135 Mio. EUR

Veräußerung aller Upfront Sale-Entwicklungsprojekte und die Fertigstellung der wenigen verbleibenden Forward Sale-Projekte hat höchste Priorität

Solide Kapitalstruktur nach der abgeschlossenen umfassenden Rekapitalisierung im September 2024 und der teilweisen Refinanzierung Anfang 2025

Keine verbleibenden Fälligkeiten im Jahr 2025 nach wesentlichen Prolongationen und Rückzahlungen Anfang 2025 Luxemburg, 29. April 2025 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hat heute ihre Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 zusammen mit ihrem geprüften Geschäftsbericht veröffentlicht. Die Veröffentlichung wurde wieder innerhalb des regulatorischen Zeitrahmens abgeschlossen, nachdem die Veröffentlichung der geprüften Geschäftsberichte 2022 und 2023 erst im September 2024 erfolgen konnte. "Im Geschäftsjahr 2024 und in den vergangenen Monaten haben wir wichtige Meilensteine bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie erreicht. Mit den großen Verkäufen, die wir kürzlich abgeschlossen haben, können wir uns nun auf unser Mietportfolio im attraktiven Berliner Markt konzentrieren und dieses weiterentwickeln", sagt Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group. "Wir sind dankbar, dass wir unseren geprüften Geschäftsbericht wieder innerhalb des üblichen regulatorischen Zeitrahmens veröffentlicht haben. Mit unserer deutlich verbesserten Kapitalstruktur und dem Wegfall von kurzfristigen finanziellen Fälligkeiten sind wir auf einem guten Weg, das Unternehmen weiter zu stabilisieren und in eine effektivere und effizientere Plattform zu transformieren", sagt Thorsten Arsan, Mitglied des Verwaltungsrats und CFO der Adler Group. Überblick über das Vermietungsgeschäft - Portfolioqualität deutlich gesteigert Die Nettomieteinnahmen lagen mit 208 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2024 am oberen Ende der Prognose von 200 bis 210 Mio. EUR. Dies spiegelt einen leichten Rückgang um 1 % gegenüber den 210 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2023 wider, was auf Portfolioverkäufe im Jahr 2023 zurückzuführen ist, welche nicht mehr zu den Erträgen im Jahr 2024 beitrugen (wie z. B. die Wasserstadt-Transaktion). Der Rückgang konnte jedoch teilweise durch Mietsteigerungen kompensiert werden. Zum Jahresende 2024 umfasste das Mietportfolio 17.929 Einheiten, von denen sich 17.709 Einheiten im Raum Berlin befinden. Nach der am 23. Dezember 2024 angekündigten Veräußerung des nordrhein-westfälischen "Cosmopolitan-Portfolios" sind die ca. 6.900 Einheiten zum Jahresende 2024 nicht weiter im Adler-Portfolio berücksichtigt. Die durchschnittliche Wohnungsmiete stieg deutlich von 7,30 EUR/qm/Monat per Dezember 2023 auf 8,29 EUR/qm/Monat per Dezember 2024, eine Qualitätssteigerung des Portfolios, die im Wesentlichen auf die Veräußerung des "Cosmopolitan-Portfolios" zurückzuführen ist. Die Leerstandsquote liegt weiter auf einem niedrigen Niveau von 1,3 %. Nach den erfolgreichen Veräußerungen der 62,8 %-Beteiligung von Adler an Brack Capital Properties N.V. (BCP) sowie des "Cosmopolitan-Portfolios", die beide Anfang 2025 abgeschlossen wurden, liegt der Fokus des Unternehmens auf dem Wohnungsportfolio in Berlin, einem attraktiven Markt mit starken Fundamentaldaten und erheblichem Potential. Für das Jahr 2025 erwartet die Adler Group Nettomieteinnahmen in der Größenordnung von 127 bis 135 Mio. EUR. Nachdem in der ersten Jahreshälfte 2024 noch ein Bewertungsverlust im Bestandsportfolio zu verzeichnen war, konnte in der zweiten Jahreshälfte erstmals seit über zwei Jahren wieder ein kleiner Bewertungsgewinn erzielt werden (+0,04 % flächenbereinigter Wertzuwachs gegenüber dem 30. Juni 2024). Per Dezember 2024 beläuft sich der Portfoliowert auf 3,5 Mrd. EUR. Projektentwicklungen - Fortschritte bei Veräußerungen Um die strategische Konzentration auf das Mietportfolio in Berlin zu gewährleisten, hat die Veräußerung aller Upfront Sale-Entwicklungsprojekte sowie die Fertigstellung und Übergabe der wenigen verbleibenden Forward Sale-Projekte, jeweils bis Ende 2026, weiterhin höchste Priorität. Neben den größeren BCP- und "Cosmopolitan"-Transaktionen hat die Adler Group auch Fortschritte bei der Veräußerung ihrer Upfront Sale-Projekte gemacht. Für das Düsseldorfer Projekt "Grand Central" und das Projekt "Cologne Apart" wurden im Dezember 2024 Verkaufsverträge geschlossen. Weitere Verkaufsverträge wurden für das Frankfurter Entwicklungsprojekt "Eurohaus" und das Düsseldorfer Projekt "UpperNord Tower" in den ersten Monaten des Jahres 2025 unterzeichnet. Ende April 2025 konnte der Verkauf des Projekts "Cologne Apart" abgeschlossen und Nettoerlöse von 34 Mio. EUR erzielt werden. Es wird davon ausgegangen, dass die anderen Transaktionen in den nächsten Monaten abgeschlossen werden. Ertragssituation - positive Auswirkungen der Rekapitalisierung Das operative Ergebnis belief sich im Geschäftsjahr 2024 auf minus 881 Mio. EUR (Vorjahr: minus 1.464 Mio. EUR) und war im Wesentlichen durch die negativen Ergebnisse aus der Neubewertung des Gesamtportfolios in der ersten und zweiten Jahreshälfte geprägt, zuletzt aufgrund der Abwertung der Projektentwicklungen. Das Adj. EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft stieg leicht auf 112 Mio. EUR, nach 110 Mio. EUR im Vorjahr. Das Nettoergebnis war mit 793 Mio. EUR positiv (Vorjahreszeitraum: Nettoverlust von 1.810 Mio. EUR), was auf die im September 2024 abgeschlossene umfassende Rekapitalisierung mit der Umwandlung bestimmter Finanzinstrumente in Eigenkapital zurückzuführen ist, die zu einem weitgehend außerordentlichen positiven Finanzergebnis von 1.671 Mio. EUR führte. Kapitalstruktur - solide Basis nach den jüngsten Maßnahmen Durch die Rekapitalisierung stieg das Eigenkapital der Gruppe von 42 Mio. EUR im Dezember 2023 auf 1.565 Mio. EUR im Dezember 2024. Der Verschuldungsgrad (LTV) reduzierte sich von 97,6 % per Dezember 2023 auf 72,7 % per Dezember 2024. Zum Jahresende 2024 verfügte die Adler Group über liquide Mittel in Höhe von 247 Mio. EUR, noch ohne Berücksichtigung von Mittelzuflüssen aus den Anfang 2025 abgeschlossenen Verkäufen von BCP und des NRW-Portfolios. Nach erheblichen Prolongationen und Rückzahlungen, welche Anfang 2025 abgeschlossen wurden, verbleiben keine offenen Fälligkeiten von Finanzverbindlichkeiten im Jahr 2025. Webcast Ein Webcast für Analysten und Investoren findet heute, am 29. April 2025, um 10:00 Uhr MESZ / 09:00 Uhr BST statt. Der Webcast ist unter dem folgenden Link verfügbar:

https://event.choruscall.com/mediaframe/webcast.html?webcastid=WLkxKGlk Kontakt Investor Relations:

T +352 203 342 10

E investorrelations@adler-group.com



